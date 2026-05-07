元でんぱ組.incでタレントの最上もがさんは5月6日、自身のXを更新。5歳の誕生日を迎えた娘との親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：最上もがさん公式Xより）

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元でんぱ組.incでタレントの最上もがさんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。5歳の誕生日を迎えた娘との親子ショットを披露しました。

【写真】最上もが＆5歳娘の誕生日ショット

「雰囲気が、もがちゃんそっくりっすね」

最上さんは「娘、先日５歳になりました！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。娘との親子ショットです。娘はバルーンの王冠をかぶった誕生日スタイルで、最上さんは黒髪にパーカーのフードをかぶり、笑顔で寄り添っています。

また「あっちゅーまだ、私も37歳になったもんなあ」と自身の年齢にも触れ、「この仕事をしていると年を重ねることで、不安が付きまとったりもするのだけど、娘の成長は愛おしいし、４歳の反抗期が激しすぎたので笑　私のメンタルも鍛えられてる」と、娘の存在が自身の力になっていることを温かく明かしました。

ファンからは、「お誕生日おめでとう」「雰囲気が、もがちゃんそっくりっすね」「ムスメさんの成長スピードともがちゃんの年齢にびっくりです」「ほんまあっちゅーまですね」「母親に似て美人になる予感」「もがちゃんが37、？俺が知っているもがちゃんがママになったことが1番驚きです！」などの声が上がりました。

髪が伸びた自撮りをアップ

自身のXでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している最上さん。4月18日の投稿では「髪伸びたから色々アレンジできてたのしい　どう？？　最上もがにはみえない？笑」とつづり、自撮り動画を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)