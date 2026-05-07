お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるが、子供の頃に流行っていたという『かみつきばあちゃん』を紹介、かまいたちら同年代の芸人らを大興奮させた。

【映像】大流行した『かみつきばあちゃん』

5月6日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、80年代生まれの“同世代”芸人を集めて新企画「一番エモいの出そうぜ!」を開催。平成リバイバルブームにちなみ、ベタ過ぎず「あったな〜」と思えるいいラインの懐かしいものをプレゼンし、誰が一番「エモい」ポイントを集められるか競い合った。

メンバーは、80年生まれのアインシュタイン・河井ゆずる、81年生まれの山内、82年生まれのとにかく明るい安村、みなみかわ、83年生まれの濱家、85年生まれの相席スタート・山添寛の6人。

河井は「曲とか色々ありますけど、やっぱ僕ちょっと文房具。やっぱ学校、学校周りをずっと思い描いてて」と“エモい文房具”を紹介した。

ひとつめは、「女子がよく持っていた」という“香り付きボールペン”。フリップで紹介すると「俺これ知らんわ」と一同そっけない反応だったが、「現物あんねんけど、匂ってみてほしい。匂ったらもういっちょエモいから」と匂いを嗅がせると山内は「あー！マジ、ほんまクラスでこうやってな、みんな」と目を輝かせた。濱家も「うわーエッモ！」と懐かしがるが、みなみかわや山添らはピンとこない様子。

そこで「あともう1個文房具いいですか」とフリップを取り出した。

紹介したのは『かみつきばあちゃん』。

『かみつきばあちゃん』は、1987年に発売された全5種類（唯一のおじいちゃん吾作、おたけ、おくま、おかね、およね）のキャラクター消しゴムで、入れ歯の部分に鉛筆を噛ませることで鉛筆と合体させることができる。

これには一斉に“エモい”ボタンが押され、「あー！あったあったあった！」「はいはいはい！」「エモい！」「めちゃくちゃ懐かしい」と大盛り上がりとなった。

「この、歯外れるやつね」「これ一応消しゴムなんすけど。消しゴムやけど消したら全然消えへん。真っ黒なんすよ。砂消しみたい」と、得意げにその特徴を説明すると一同大爆笑。しかし、山添だけは「知らん。全然知らんわ」と苦い顔をみせ「マジ、かみつきばあちゃん知らんかったらマジ鬱陶しいっすよこれ。なんなんすか」と食いかかると、河井は「え？知らんの？嘘や！」と驚いた。

しかし、山添以外の全員が「流行った、流行った！めちゃ流行った」と賛同し、河井は「いや、嬉しい〜」と満足げな表情を見せた。

（かまいガチ）