『地球の歩き方 スター・ウォーズ』予約開始 惑星・ロケ地まで網羅の公式ガイド誕生
人気シリーズ「スター・ウォーズ」の世界を徹底解説するガイドブック『地球の歩き方 スター・ウォーズ』の予約販売が、5月4日よりスタートした。発売は7月30日を予定している。
【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像
本書は、旅行ガイドとして知られる「地球の歩き方」シリーズの特別版として企画された一冊。劇場公開作品を中心に、舞台となる惑星のガイドから実在する撮影ロケ地の情報まで網羅し、「スター・ウォーズ」の世界観を多角的に楽しめる内容となっている。
誌面では、壮大な物語の流れを振り返りながら、主要キャラクターの魅力や名シーンを豊富に掲載。作中に描かれる文化や背景にも踏み込み、ファンはもちろん、シリーズ初心者でも理解を深められる構成が特徴だ。
また、初回限定版にはホログラムロゴ仕様の特製リバーシブル帯を採用予定。コレクター心をくすぐる仕様となっており、数量限定での展開となる。
発行は地球の歩き方、発売元はGakken。176ページ、A5変型サイズで、価格は2750円（税込）。電子版も同時展開される予定。
「スター・ウォーズ」の世界を“旅する”ように楽しめる一冊として、ファン必携のガイドブックとなりそうだ。
【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像
本書は、旅行ガイドとして知られる「地球の歩き方」シリーズの特別版として企画された一冊。劇場公開作品を中心に、舞台となる惑星のガイドから実在する撮影ロケ地の情報まで網羅し、「スター・ウォーズ」の世界観を多角的に楽しめる内容となっている。
また、初回限定版にはホログラムロゴ仕様の特製リバーシブル帯を採用予定。コレクター心をくすぐる仕様となっており、数量限定での展開となる。
発行は地球の歩き方、発売元はGakken。176ページ、A5変型サイズで、価格は2750円（税込）。電子版も同時展開される予定。
「スター・ウォーズ」の世界を“旅する”ように楽しめる一冊として、ファン必携のガイドブックとなりそうだ。