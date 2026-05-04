「こんなことがあっていいのか」「大打撃だ」韓国代表に大激震！不動の司令塔が怪我で今季終了、Ｗ杯欠場の可能性に韓メディアは衝撃「窮地に立たされた」
韓国サッカー界に大きな激震が走っている。
フェイエノールトに所属する韓国代表のMFファン・インボムが、今年３月に負った怪我の影響で、今季終了となる見込みとなったのだ。
母国メディア『MHNスポーツ』は５月３日、「韓国サッカー界は深刻な危機に。“韓国のジダン”ことファン・インボムがワールドカップ開幕40日前に足首の負傷でシーズン絶望。代表入りも危ぶまれる」と報じた。
「３月15日に行われたエクセルシオール戦で、ファン・インボムは44分に相手選手に右足を踏まれて倒れ、早々に交代を余儀なくされた。当時、比較的軽傷とみなされ、早期復帰が期待されていたが、その後、シーズン終了を余儀なくされるほどの重症であることが確認された」
「現在、北中米ワールドカップへの出場も不透明だ。代表復帰の可能性は残されているものの、回復状況によっては大会出場が危ぶまれる可能性も否定できない。医療スタッフの間では、大会前に復帰できる可能性もあるとの見方も伝えられている。ファン・インボムが代表復帰できない場合、ホン・ミョンボ監督率いるチームの中盤にとって大きな痛手となるだろう」
また、『マイデイリー』も「こんなことがあっていいのか！韓国サッカー界に大打撃。ホン・ミョンボ監督の中盤の司令塔ファン・インボムが足首を負傷。シーズン絶望でワールドカップ出場も不透明」と報道。『SPOTV NEWS』も「韓国サッカー界に衝撃、ホン・ミョンボが率いるチームが窮地に」と伝えている。
この29歳の技巧派MFは、替えの利かない存在だけに、W杯欠場となれば、韓国代表にとって痛恨だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
フェイエノールトに所属する韓国代表のMFファン・インボムが、今年３月に負った怪我の影響で、今季終了となる見込みとなったのだ。
母国メディア『MHNスポーツ』は５月３日、「韓国サッカー界は深刻な危機に。“韓国のジダン”ことファン・インボムがワールドカップ開幕40日前に足首の負傷でシーズン絶望。代表入りも危ぶまれる」と報じた。
「現在、北中米ワールドカップへの出場も不透明だ。代表復帰の可能性は残されているものの、回復状況によっては大会出場が危ぶまれる可能性も否定できない。医療スタッフの間では、大会前に復帰できる可能性もあるとの見方も伝えられている。ファン・インボムが代表復帰できない場合、ホン・ミョンボ監督率いるチームの中盤にとって大きな痛手となるだろう」
また、『マイデイリー』も「こんなことがあっていいのか！韓国サッカー界に大打撃。ホン・ミョンボ監督の中盤の司令塔ファン・インボムが足首を負傷。シーズン絶望でワールドカップ出場も不透明」と報道。『SPOTV NEWS』も「韓国サッカー界に衝撃、ホン・ミョンボが率いるチームが窮地に」と伝えている。
この29歳の技巧派MFは、替えの利かない存在だけに、W杯欠場となれば、韓国代表にとって痛恨だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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