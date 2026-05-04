沖縄に移住した女優の田中律子(54)が2日、自身のインスタグラムを更新。ぎっしりと実ったバナナを手入れする



【写真】GWの過ごし方が桁違い！自宅のリビングにブランコ！？

田中は2012年に離婚。同年、沖縄県恩納村に自宅を購入、移住して14年になる。これまでも自身のインスタや、テレビ番組などで、自宅を“チラ見せ”してきた田中。海に面しており、リビングから直接広々としたテラスに出られる。寝室からもキッチンからも海が見えることを明かしている。



今回は、バナナの房と枝切りばさみを手に笑顔のショット。「ゴールデンウィークは沖縄の家でのんびり いや、のんびりする予定が、色々スケジュールいっぱい」と田中。水上でのヨガや、友人と会ったり、「バナナやレモンとか育ててる植物のお世話したり」と充実した様子。「それでも沖縄の太陽や、風や、自然の中にいるだけで癒される」とつづった。



「沖縄に住んで14年 東京と行ったり来たりだけど、この沖縄時間があるから、元気でいられる 大好きな沖縄で、大好きな仲間に恵まれて、好きな事が出来る幸せ♥たまらん♥」と満喫していることをアピールした。



4月のインスタグラムでは、9年前のリノベーションの模様もアップ。目の前は真っ青な海の自宅を「リノベーションしてホント良かった」と田中。「少しずつ、また手を入れて、まだ成長してる私の家 居心地のいい、自分の好きな物に囲まれた生活は本当に最高」としている。



広々としたリビングから続く大きなベランダへは、海に面しており開放感抜群。家の中には天井からローブでつるされたブランコも。水色と白のコントラストが美しい部屋に。またキッチンも床をタイルに敷き換え、南国あふれる家になっている。



（よろず～ニュース編集部）