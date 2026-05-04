開催：2026.5.4

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 1 - 4 [ドジャース]

MLBの試合が4日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとドジャースが対戦した。

カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。

2回表、7番 アンディ・パヘス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 STL 0-1 LAD、8番 金慧成 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 STL 0-2 LAD

5回表、2番 フレディ・フリーマン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 STL 0-3 LAD

8回裏、4番 アレク・バールソン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-3 LAD

9回表、9番 アレックス・コール 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 STL 1-4 LAD

試合は1対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャスティン・ウロブレスキで、ここまで5勝0敗0S。負け投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで3勝3敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.246となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 05:51:32 更新