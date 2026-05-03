◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節 相模原22―31横浜（2026年5月3日 東京・秩父宮ラグビー場）

相模原は横浜との神奈川ダービーに22―31（前半10―21）で敗れ、11位以下が確定して入れ替え戦に回ることが決まった。10日の最終節では最下位の浦安を神奈川・相模原ギオンスタジアムに迎えて対戦する。

前半12分までに3トライを許した相模原は苦しい立ち上がり。その後2トライを返したが折からの強風でコンバージョンキックは外れ、10―21で試合を折り返した。風上の後半も攻めあぐねる時間帯が続いたが、同17分にCTBローレンスが反撃のトライ。4点差に縮めて終盤を迎えたが、残り10分からPG、トライを立て続けに許し、敗戦が決まった。

22〜23年シーズンに1部初昇格を果たした相模原は、同シーズン10位、23〜24年シーズン9位、昨季も9位。今季は元南アフリカ代表のCTBルカニョ・アム、元ニュージーランド代表のSHブラッド・ウェバーと大物選手を獲得して上位進出を目指したが、シーズン序盤から黒星が先行した。

グレン・ディレーニー・ヘッドコーチは「今季は接戦が多かった。内容は昨季より良かったが、大切な場面でミスが多かった」と認めた。3季ぶりに入れ替え戦に回ることが決まったが、「（最終節を含む）残り3試合を楽しんで、プレッシャーあるが、自分たちがどういうチームか見せるチャンス。ダイナボアーズらしいラグビーを見せたい」と前を向いた。