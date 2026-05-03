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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【2026年春最新】Claude Code(クロードコード)を使うなら知っておきたいGitHub超入門｜しくみ・導入・使い方をやさしく解説！」を公開した。動画では、非エンジニアでもAIエージェント「Claude Code」を使いこなすために欠かせない、GitHubの基本的な仕組みから具体的な連携方法までを網羅的に解説している。



動画ではまず、自分のパソコン内でファイルの変更履歴を記録・管理する「Git」と、その履歴をインターネット上で保存・共有できるクラウドサービス「GitHub」の違いを説明。「この2つを組み合わせることで、チームでの開発が進めやすくなり、Claude CodeをはじめとするAIエージェントとの協業にも適した快適な開発環境を整えることができます」と、導入の意義を力説した。



続いて、具体的な操作手順として、Gitで管理されているパソコン内の「ローカルリポジトリ」を、GitHub上の「リモートリポジトリ」に接続し、データをアップロード（プッシュ）する基本の流れをコマンドプロンプトを用いて実演。さらに、複数人でのチーム開発やAIとの協業で特に重要になる「ブランチ」機能についても詳しく解説した。ブランチとは、現在の作業状態から分岐して別の作業スペースを作る仕組みであり、動画ではこれを「本番のデータを守りながら安全に別作業を進めるための仕組み」であると、初心者にも直感的に理解しやすい言葉で表現している。



作業完了後は、変更内容を元の本流（マスター）に合流させる「マージ」を行う前に、他のチームメンバーにコードのチェックを依頼する「プルリクエスト（プルリク）」を活用する手法を紹介。相互のコードレビューを経てから統合するという、より実践的で安全なワークフローが丁寧に示された。



非エンジニアにとって専門用語が多くハードルが高く感じられがちなGitおよびGitHubだが、根幹となる仕組みと一連の流れを押さえることで、Claude Codeを用いたAI主導の開発プロセスを安全かつ効率的に進めることが可能になる。本動画で紹介されたステップに沿って環境を構築することは、本格的なチーム開発やAIエージェントとの高度な協業において、大きな助けとなるだろう。