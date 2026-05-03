◆ファーム・リーグ 巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・山崎伊織投手（２７）が２軍戦で実戦復帰するも、初回わずか２球で緊急降板した。

３月６日のオープン戦・オリックス戦（京セラドーム）以来５８日ぶり、右肩コンディション不良での離脱後は初となるマウンドへ満を持して上がった。１番・岸本に対し、初球は１４５キロの直球でファウル。その直後だった。１４４キロの速球が外角へ外れると、自らベンチに向かって違和感を訴えた。

急いでマウンドに駆けつけた大竹投手コーチらとともにベンチへ下がり、そのまま交代がコールされた。まさかの出来事に、満員で埋め尽くされたＧタウンは騒然となった。

降板から約３０分後、歩いて駐車場に姿を現し「僕もまだ（詳細は）分からない。明日（状態を）診てみないと分からないです」と足早に車に乗り込んだ。

５年目の昨季チームトップ＆自己最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリアし、今季の開幕投手筆頭候補に挙がっていた右腕。しかしシーズンインまで２週間を切っていた３月１５日に故障班入り。以降は懸命にリハビリを続けてきた。

４月１５日に座った捕手へのブルペン投球を再開。同２２日、２９日と２度ライブＢＰで対打者へのピッチングを行い、着実にステップを踏んでの実戦復帰だった。この日は午後１時プレーボールに合わせて午前９時すぎからキャッチボール、ノックなどで最終調整。笑顔もみられていた。

◇山崎の今季実戦登板

２月２１日 ヤクルト（那覇）２回３２球２安打無失点２奪三振

２月２８日 韓国サムスン（那覇）３回４８球１安打１失点４奪三振

３月６日 オリックス（京セラＤ）４回６０球２安打無失点３奪三振

５月３日 ２軍・広島（Ｇタウン）０回２球