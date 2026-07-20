京セラ
『京セラ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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阪神・才木が8回2安打無失点の好投も白星届かず、江夏超えの奪三振率を記録
勝ち星はつかなかったが奪三振率11.03は2リーグ分立後の阪神最高記録を更新中
デイリースポーツ
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阪神・佐藤輝明が23号黒虎弾、5年連続70打点で田淵・掛布に並ぶ
5年連続京セラドーム本塁打で生え抜き最長を更新し歴史を刻んだ
スポニチアネックス
2026年8月7日
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才木浩人が8回零封も白星逃し、救援失敗のドリスに「仕事ね！」と声かけ
才木は「交代はベストだと思う」と起用法を支持し運と割り切る姿勢を見せた
スポニチアネックス
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西武・中村剛也が今季初昇格し、421日ぶりに4番スタメンで本塁打を狙う
スポーツ報知
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広澤克己氏が高校野球7回制に懸念、甲子園での猛暑対策を先に求める
デイリー新潮
2026年8月6日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月22日
2026年7月20日
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榊原CEOがシェイドゥラエフ戦の舞台裏と朝倉・平本再戦の可能性を語る
榊原信行CEOがシェイドゥラエフvsマッキーの舞台裏や交渉経緯を明かした
オリコンニュース
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超RIZIN.5で朝倉未来vs青木真也、平本蓮vsダウトベックら全8試合が決定
朝倉未来vs青木真也、シェイドゥラエフvsAJ・マッキーなど全8試合が決定
オリコンニュース
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「超RIZIN.5」の対戦カード発表 朝倉未来vs青木真也が電撃決定
朝倉未来vs青木真也など注目カードが電撃発表され話題を呼んでいる
スポニチアネックス
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超RIZIN5で朝倉未来が253日ぶり復帰、青木真也と対戦「盛り上がるカード」
朝倉は昨年大みそかに眼窩底骨折の重傷を負い救急搬送されていた
スポニチアネックス