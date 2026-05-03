ゴルフも日常の疲れも取り除く！ GWはボディケアマシンで“ながら”メンテナンス
スタート前にストレッチをしたり、練習場で球を打ったりしても、いざラウンドを開始すると体があまり動かない。ラウンド後は疲労感が強く、翌日にも疲れが残る。慢性的に肩や腰、背中が痛い。これらに該当する人は、日々のボディケアが足りていない。
【写真】背もたれにかけて座るだけ！ ながらケアできる優秀ボディケアマシン
とはいえ、わざわざマッサージに行くのは手間だし、頻繁に通うとなれば費用も気になるところ。そんな人におすすめなのが、自宅で使えるボディケアマシン。家電量販店などに多数並ぶそれらの機器は、体の部位に特化したアイテムも多く、かさばらない点も優秀だ。なによりボディケアは、継続して行うことが大切。体に違和感が出てからケアするのではなく、毎日行うことで、慢性的な不調を軽減できる。その点、スマホをいじったり、テレビをみたり、“ながら”でケアできるボディケアマシンは、継続するうえでも有用だ。継続して使えていなかったという人は、このゴールデンウィークを利用して、体を労わるのもいいかもしれない。そこで、JLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級を持つ中野なゆに、さまざまなボディケアマシンを実際に使ってもらい、使用感を聞いてみた。■「腰」「足」に効くボディケアマシンATEX アテックス アテックストールマッサージクッション 肩甲骨ケアもみ玉が肩甲骨の間に入り込み、肩甲骨周りの筋肉を揺らしてほぐす。椅子の背もたれにかけるほか、上に寝転んだりふくらはぎを乗せたりしても使用できる。●価格／9,900円※家庭用電気マッサージ器【中野なゆコメント】肩甲骨が固いと猫背になって可動域が狭くなり、捻転が浅くなってしまいます。これを使えば肩甲骨周りの手の届かない箇所に、もみ玉が入り込んでバッチリほぐせます。フジ医療器リラプロ 骨盤マッサージャー T21 M-0036か所のエアバッグが骨盤周りを包み込んでもみほぐし、背面の振動指圧球＆エアバッグが仙骨周りを心地よくもみほぐす。さらに、背面上部のヒーターがマッサージをサポート。●カラー／ブラウン、グレー×ブラウン、レッド×ブラウン●価格／29,800円※家庭用電気マッサージ器・管理医療機器【中野なゆコメント】骨盤がグッと締まるような絶妙な圧迫があり、お尻や股関節周りの筋肉がちゃんともみほぐされていくのが分かります。前傾姿勢や下半身の動きも良くなりそうです。THRIVE スライヴもみギア フットマッサージャー MD-4255「もみボード」が8の字を描いて練りこむような動作で足やふくらはぎをマッサージし、回転する「ローラー」が土踏まずやふくらはぎをほぐす。3種類のコースを用意。●価格／オープン（14,800円・編集部調べ）※家庭用電気マッサージ器・管理医療機器【中野なゆコメント】『もみボード』がほどよい圧迫感を与え、しっかり包みこんでもみほぐしてくれる感じです。ゴルフの日の朝、お化粧しながら使うのも良さそう。足先が温まりそうです。DOSHISHA ドウシシャゴリラのひとつかみふくらはぎに巻いてボタンを押すと強力ポンプがエアバッグに空気を送り込み、イタ気持ちいい感覚が得られるグッズ。軽量でコンパクトに収納できる。●カラー／ピンク、パープル、グレー●価格／5,500円※美容・健康家電【中野なゆコメント】ふくらはぎは長時間の歩行に加え、特に右側はインパクト時の蹴りによって張りやすいもの。でも、これならしっかりケアできるので、2日連チャンでゴルフなんてときも重宝しますよ。DOSHISHA ドウシシャゴリラのひとつき付属の「ひとつきパーツ」を本体の好みの位置にセットし、足裏を乗せて巻き付けたらスイッチオン。強力ポンプとエアバッグにより、ツボ押しのように足裏をケアする。●カラー／ピンク、パープル、グレー●価格5,500円※美容・健康家電【中野なゆコメント】パーツが足の裏にグーッと押し込まれ、まさにイタ気持ちいいのひと言。自分でゴルフボールを足裏でコロがすときのように体重をかけなくてもいいので、手軽にケアできます。■中野なゆなかの・なゆ／1999年6月25日生まれ、高知県出身。JLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級。JUCOVIA GROUP所属。◇ ◇ ◇何もしないと枯れたまま?→関連記事で【ムラムラしなくなった人は飛距離が落ちる? ゴルフと性欲と男性ホルモンの深〜い関係】を掲載中
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