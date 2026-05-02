決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … シーユーシー、ＧＭＯ－ＦＨ、リアルゲイト (4月24日～30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 日本興業 <5279>
26年3月期の連結経常利益は前の期比28.4％増の8.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比14.8％減の7億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9158> シーユーシー 東Ｇ -17.97 4/30 本決算 -45.21
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ -13.55 4/24 本決算 －
<6663> 太洋テクノ 東Ｓ -13.22 4/24 1Q 黒転
<8285> 三谷産業 東Ｓ -12.52 4/27 本決算 -13.70
<5279> 日本興業 東Ｓ -10.48 4/28 本決算 -14.84
<5280> ヨシコン 東Ｓ -9.43 4/30 本決算 3.22
<6932> 遠藤照明 東Ｓ -9.07 4/30 本決算 4.47
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ -7.83 4/24 本決算 5.36
<3622> ネットイヤー 東Ｓ -7.58 4/28 本決算 5.34
<8914> エリアリンク 東Ｓ -7.41 4/28 1Q -5.35
<4479> マクアケ 東Ｇ -6.69 4/28 上期 116.79
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 東Ｇ -6.35 4/28 1Q -62.03
<6888> アクモス 東Ｓ -6.24 4/30 3Q -17.27
<2428> ウェルネット 東Ｓ -5.82 4/30 3Q -15.27
<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -5.73 4/28 本決算 -8.19
<5612> 鋳鉄管 東Ｓ -5.49 4/27 本決算 －
<5819> カナレ電気 東Ｓ -5.15 4/28 1Q -23.54
<1850> 南海辰村 東Ｓ -5.15 4/28 本決算 -15.62
<3912> モバファク 東Ｓ -5.08 4/24 1Q 16.57
<6391> 加地テック 東Ｓ -4.35 4/30 本決算 4.40
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ -4.24 4/28 本決算 2.52
<4498> サイバトラス 東Ｇ -4.15 4/27 本決算 12.67
<5257> ノバシステム 東Ｓ -4.08 4/30 1Q 14.02
<2892> 日食品 東Ｓ -3.78 4/30 本決算 27.55
<9914> 植松商会 東Ｓ -3.11 4/30 本決算 0.55
<1972> 三晃金 東Ｓ -2.96 4/24 本決算 -6.32
<2208> ブルボン 東Ｓ -2.24 4/28 本決算 -25.04
<5532> リアルゲイト 東Ｇ -2.21 4/28 上期 26.30
<4685> 菱友システム 東Ｓ -1.76 4/28 本決算 0.55
<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ -1.64 4/30 上期 9.32
<9733> ナガセ 東Ｓ -1.50 4/30 本決算 10.51
<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ -1.44 4/28 上期 -10.13
<9219> ギックス 東Ｇ -1.42 4/30 3Q 黒転
<7175> 今村証券 東Ｓ -1.32 4/24 本決算 －
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ -1.25 4/30 本決算 14.66
<9307> 杉村倉 東Ｓ -1.16 4/30 本決算 -10.93
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -1.10 4/30 本決算 9.70
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -1.04 4/30 本決算 -10.82
<9539> 葉ガス 東Ｓ -1.02 4/28 1Q 44.06
<3969> エイトレッド 東Ｓ -1.00 4/28 本決算 10.27
<7919> 野崎紙 東Ｓ -0.99 4/28 本決算 －
<1718> 美樹工業 東Ｓ -0.96 4/27 1Q -4.76
<5992> 中発条 東Ｓ -0.81 4/27 本決算 -16.59
<8700> 丸八証券 東Ｓ -0.80 4/30 本決算 －
<6161> エスティック 東Ｓ -0.78 4/28 本決算 5.00
<3426> アトムリビン 東Ｓ -0.69 4/28 3Q -5.25
<8898> センチュ２１ 東Ｓ -0.53 4/30 本決算 1.98
<5609> 日鋳造 東Ｓ -0.34 4/24 本決算 -5.82
<2689> オルバヘルス 東Ｓ -0.19 4/27 3Q -3.81
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 東Ｓ -0.19 4/30 1Q 80.30
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 日本興業 <5279>
26年3月期の連結経常利益は前の期比28.4％増の8.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比14.8％減の7億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9158> シーユーシー 東Ｇ -17.97 4/30 本決算 -45.21
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ -13.55 4/24 本決算 －
<6663> 太洋テクノ 東Ｓ -13.22 4/24 1Q 黒転
<8285> 三谷産業 東Ｓ -12.52 4/27 本決算 -13.70
<5279> 日本興業 東Ｓ -10.48 4/28 本決算 -14.84
<5280> ヨシコン 東Ｓ -9.43 4/30 本決算 3.22
<6932> 遠藤照明 東Ｓ -9.07 4/30 本決算 4.47
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ -7.83 4/24 本決算 5.36
<3622> ネットイヤー 東Ｓ -7.58 4/28 本決算 5.34
<8914> エリアリンク 東Ｓ -7.41 4/28 1Q -5.35
<4479> マクアケ 東Ｇ -6.69 4/28 上期 116.79
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 東Ｇ -6.35 4/28 1Q -62.03
<6888> アクモス 東Ｓ -6.24 4/30 3Q -17.27
<2428> ウェルネット 東Ｓ -5.82 4/30 3Q -15.27
<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -5.73 4/28 本決算 -8.19
<5612> 鋳鉄管 東Ｓ -5.49 4/27 本決算 －
<5819> カナレ電気 東Ｓ -5.15 4/28 1Q -23.54
<1850> 南海辰村 東Ｓ -5.15 4/28 本決算 -15.62
<3912> モバファク 東Ｓ -5.08 4/24 1Q 16.57
<6391> 加地テック 東Ｓ -4.35 4/30 本決算 4.40
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ -4.24 4/28 本決算 2.52
<4498> サイバトラス 東Ｇ -4.15 4/27 本決算 12.67
<5257> ノバシステム 東Ｓ -4.08 4/30 1Q 14.02
<2892> 日食品 東Ｓ -3.78 4/30 本決算 27.55
<9914> 植松商会 東Ｓ -3.11 4/30 本決算 0.55
<1972> 三晃金 東Ｓ -2.96 4/24 本決算 -6.32
<2208> ブルボン 東Ｓ -2.24 4/28 本決算 -25.04
<5532> リアルゲイト 東Ｇ -2.21 4/28 上期 26.30
<4685> 菱友システム 東Ｓ -1.76 4/28 本決算 0.55
<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ -1.64 4/30 上期 9.32
<9733> ナガセ 東Ｓ -1.50 4/30 本決算 10.51
<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ -1.44 4/28 上期 -10.13
<9219> ギックス 東Ｇ -1.42 4/30 3Q 黒転
<7175> 今村証券 東Ｓ -1.32 4/24 本決算 －
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ -1.25 4/30 本決算 14.66
<9307> 杉村倉 東Ｓ -1.16 4/30 本決算 -10.93
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -1.10 4/30 本決算 9.70
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -1.04 4/30 本決算 -10.82
<9539> 葉ガス 東Ｓ -1.02 4/28 1Q 44.06
<3969> エイトレッド 東Ｓ -1.00 4/28 本決算 10.27
<7919> 野崎紙 東Ｓ -0.99 4/28 本決算 －
<1718> 美樹工業 東Ｓ -0.96 4/27 1Q -4.76
<5992> 中発条 東Ｓ -0.81 4/27 本決算 -16.59
<8700> 丸八証券 東Ｓ -0.80 4/30 本決算 －
<6161> エスティック 東Ｓ -0.78 4/28 本決算 5.00
<3426> アトムリビン 東Ｓ -0.69 4/28 3Q -5.25
<8898> センチュ２１ 東Ｓ -0.53 4/30 本決算 1.98
<5609> 日鋳造 東Ｓ -0.34 4/24 本決算 -5.82
<2689> オルバヘルス 東Ｓ -0.19 4/27 3Q -3.81
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 東Ｓ -0.19 4/30 1Q 80.30
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース