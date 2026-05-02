―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　日本興業 <5279>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比28.4％増の8.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比14.8％減の7億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9158> シーユーシー 　東Ｇ 　 -17.97 　　4/30　本決算　　　-45.21
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 　東Ｓ 　 -13.55 　　4/24　本決算　　　　　－
<6663> 太洋テクノ 　　東Ｓ 　 -13.22 　　4/24　　　1Q　　　　黒転
<8285> 三谷産業 　　　東Ｓ 　 -12.52 　　4/27　本決算　　　-13.70
<5279> 日本興業 　　　東Ｓ 　 -10.48 　　4/28　本決算　　　-14.84

<5280> ヨシコン 　　　東Ｓ　　 -9.43 　　4/30　本決算　　　　3.22
<6932> 遠藤照明 　　　東Ｓ　　 -9.07 　　4/30　本決算　　　　4.47
<4832> ＪＦＥシステ 　東Ｓ　　 -7.83 　　4/24　本決算　　　　5.36
<3622> ネットイヤー 　東Ｓ　　 -7.58 　　4/28　本決算　　　　5.34
<8914> エリアリンク 　東Ｓ　　 -7.41 　　4/28　　　1Q　　　 -5.35

<4479> マクアケ 　　　東Ｇ　　 -6.69 　　4/28　　上期　　　116.79
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 　東Ｇ　　 -6.35 　　4/28　　　1Q　　　-62.03
<6888> アクモス 　　　東Ｓ　　 -6.24 　　4/30　　　3Q　　　-17.27
<2428> ウェルネット 　東Ｓ　　 -5.82 　　4/30　　　3Q　　　-15.27
<6955> ＦＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -5.73 　　4/28　本決算　　　 -8.19

<5612> 鋳鉄管 　　　　東Ｓ　　 -5.49 　　4/27　本決算　　　　　－
<5819> カナレ電気 　　東Ｓ　　 -5.15 　　4/28　　　1Q　　　-23.54
<1850> 南海辰村 　　　東Ｓ　　 -5.15 　　4/28　本決算　　　-15.62
<3912> モバファク 　　東Ｓ　　 -5.08 　　4/24　　　1Q　　　 16.57
<6391> 加地テック 　　東Ｓ　　 -4.35 　　4/30　本決算　　　　4.40

<5834> ＳＢＩリーシ 　東Ｇ　　 -4.24 　　4/28　本決算　　　　2.52
<4498> サイバトラス 　東Ｇ　　 -4.15 　　4/27　本決算　　　 12.67
<5257> ノバシステム 　東Ｓ　　 -4.08 　　4/30　　　1Q　　　 14.02
<2892> 日食品 　　　　東Ｓ　　 -3.78 　　4/30　本決算　　　 27.55
<9914> 植松商会 　　　東Ｓ　　 -3.11 　　4/30　本決算　　　　0.55

<1972> 三晃金 　　　　東Ｓ　　 -2.96 　　4/24　本決算　　　 -6.32
<2208> ブルボン 　　　東Ｓ　　 -2.24 　　4/28　本決算　　　-25.04
<5532> リアルゲイト 　東Ｇ　　 -2.21 　　4/28　　上期　　　 26.30
<4685> 菱友システム 　東Ｓ　　 -1.76 　　4/28　本決算　　　　0.55
<7539> アイナボＨＤ 　東Ｓ　　 -1.64 　　4/30　　上期　　　　9.32

<9733> ナガセ 　　　　東Ｓ　　 -1.50 　　4/30　本決算　　　 10.51
<7646> ＰＬＡＮＴ 　　東Ｓ　　 -1.44 　　4/28　　上期　　　-10.13
<9219> ギックス 　　　東Ｇ　　 -1.42 　　4/30　　　3Q　　　　黒転
<7175> 今村証券 　　　東Ｓ　　 -1.32 　　4/24　本決算　　　　　－
<9687> ＫＳＫ 　　　　東Ｓ　　 -1.25 　　4/30　本決算　　　 14.66

<9307> 杉村倉 　　　　東Ｓ　　 -1.16 　　4/30　本決算　　　-10.93
<4308> Ｊストリーム 　東Ｇ　　 -1.10 　　4/30　本決算　　　　9.70
<9206> ＳＦＪ 　　　　東Ｓ　　 -1.04 　　4/30　本決算　　　-10.82
<9539> 葉ガス 　　　　東Ｓ　　 -1.02 　　4/28　　　1Q　　　 44.06
<3969> エイトレッド 　東Ｓ　　 -1.00 　　4/28　本決算　　　 10.27

<7919> 野崎紙 　　　　東Ｓ　　 -0.99 　　4/28　本決算　　　　　－
<1718> 美樹工業 　　　東Ｓ　　 -0.96 　　4/27　　　1Q　　　 -4.76
<5992> 中発条 　　　　東Ｓ　　 -0.81 　　4/27　本決算　　　-16.59
<8700> 丸八証券 　　　東Ｓ　　 -0.80 　　4/30　本決算　　　　　－
<6161> エスティック 　東Ｓ　　 -0.78 　　4/28　本決算　　　　5.00

<3426> アトムリビン 　東Ｓ　　 -0.69 　　4/28　　　3Q　　　 -5.25
<8898> センチュ２１ 　東Ｓ　　 -0.53 　　4/30　本決算　　　　1.98
<5609> 日鋳造 　　　　東Ｓ　　 -0.34 　　4/24　本決算　　　 -5.82
<2689> オルバヘルス 　東Ｓ　　 -0.19 　　4/27　　　3Q　　　 -3.81
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 　東Ｓ　　 -0.19 　　4/30　　　1Q　　　 80.30

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース