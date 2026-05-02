「できない！」と泣き崩れ限界に、週5フルタイムを辞めた50代女性　現在は週4パートの年収400万円「私にはこれが一番良いペース」

週5日、1日8時間労働。それが世間的なスタンダードとされているが、どうしても体力や環境的にきついと感じる人もいる。

投稿を寄せた神奈川県の50代女性（医療・福祉・介護／年収400万円）もその一人だ。かつてはフルタイムで働いていたが、家庭との両立でパンクしてしまったという。（文：篠原みつき）

「家事と育児←夫の協力はあまり無く、出来ない！」

女性は当時の過酷な状況をこう明かす。

「私自身、週5で働いていた時期がありましたが、家事と育児←夫の協力はあまり無く、出来ない！と泣き崩れ限界を超えました」

ワンオペ状態でのフルタイム労働で完全にキャパオーバーになってしまったようだ。これを機に女性は働き方を見直し、生活をガラリと変えている。

「まだパート？なんで常勤にならないの？」

「それからはパート週4で離婚し子供も巣立ち、歳を重ねた今もその立ち位置で働いています」

子どもが独立した現在も週4ペースで働いているという。「私にはこれが1番良いペースです。体力も無くなりました」と本人は今の生活に納得している様子だ。それでも、周囲からは余計な口出しをされることがある。

「人には『まだパート？なんで常勤にならないの？損をしている生き方だよね』など色々言われますが、不器用な私。細く長くです。決して裕福とは言えませんが……私みたいな人はいるのか不安になりますが、気にしない様にしています」

しかし週4パートで年収400万円を稼いでいるのだから立派なものだ。自分の心身を守るための働き方に対し、損しているという指摘も的外れではないだろうか。

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