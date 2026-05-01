タイトリスト、今週供給開始した『GTS』フェアウェイメタルも狭く短い和合で6名の使用者【使用率速報】
アクシネットジャパンインクからダレルサーベイ調べの使用率速報が届いた。「国内男子ツアー『中日クラウンズ』で、タイトリストのドライバーは使用率35％でNo.1を獲得。この他、ゴルフボール、UTメタル、UTアイアン、ウェッジの計5カテゴリで使用率No.1を獲得しております」と、同社ツアー広報。
【画像】コレが『GTS2』と『GTS3』FWの顔つきの違い
今大会からは『NEW GTS』フェアウェイメタルのシーディングも開始され、早くも6名の選手が実戦へのスイッチを決めた。まずは、飛ばし屋の幡地隆寛が『GTS3』の3W（15度）を採用した他、原敏之が『GTS3』の3Wと5Wを2本入れ、マイケル・ヘンドリーも同じく『GTS3』の4W（16.5度）と5Wを採用した。 かたや、鈴木晃祐は『GTS2』の3W（15度）を採用し、中島邦宏も『GTS2』の4W（16.5度）を採用。上田敦士も『GTS3』の3W（15度）を投入するなど、【狭くて短く、ティショットの精度が問われる和合】で、いきなり新作1WやFWを即投入。その理由を選手たちは次のように話している。
『GTS3』ドライバーを採用した山本大雅は「ボールスピードが上がったので飛ぶようになったのと、ヒールヒットしても曲がりが少なくなりました。芯に当たると柔らかい打感なのでそこもすごく好きです」と絶賛。 『GTS3』フェアウェイを投入した幡地隆寛は「フェースがシルバーになったからスクエアに構えやすい。柔らかい打感なのに初速がある感じなのは『GTS』ドライバーに似た感覚。座りも良くなりましたね」と、構えやすさと操作性の向上を評価した。 原敏之も「GTS3フェアウェイは構えた第一印象からやさしそうだなと思いました。沈んだライでも打ち込める感じがします」と語り、操作性と寛容性を高い次元で両立させた『GTS』は、ドライバーだけでなくFWも完成度が高いようだ。 先週はブランドアンバサダーで『GTS』を未投入の米澤蓮が勝利したが、狭い和合で新作を武器にタイトリスト勢が連勝を飾るか、引き続き注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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