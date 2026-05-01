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YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が「【永久保存版】2日間限定！セサミストリート™スペシャルショーでユニバガチ勢感動の嵐（本編ノーカット）」と題した動画を公開しました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで2026年4月25日と26日の2日間限定で開催された「セサミストリート™・ファン・ワールド」のスペシャルショーの模様をノーカットで届けています。



動画では、MCの呼びかけでエルモやクッキーモンスター、アーニー、バートをはじめ、ビッグバードが登場するなど、セサミストリート™の仲間たちがステージに登場し、会場を大いに盛り上げます。春夏秋冬をテーマにした季節感あふれる激しいダンスや、ハロウィン、クリスマスの特別なダンスが次々と披露され、キャラクターと観客が一体となって楽しむ様子が収められています。



さらに、DJラッキーとしてモッピーが登場し、アップテンポな曲に合わせて会場全体でダンスを楽しむ場面も。ショーの終盤にはアビー、グローバー、カウント伯爵もステージに集結し、全員で友情をテーマにした楽曲「フレンドシップ」を歌いながら感動のフィナーレを迎えます。最後に全員でポーズを決めて記念撮影を行い、スペシャルショーは幕を閉じました。



ショーを大満喫した花屋ユウさんは、「こんな激しいダンスを踊ってたんだなって思うぐらいすごく激しくて、可愛くてよかった」と笑顔で振り返りました。さらにビッグバードの登場にも驚いたと語りつつ、「本当にセサミエリアが無くなっちゃうんだなって超実感して本当にちょび泣きしました」と寂しさを滲ませる本音も吐露。それでも、「これからは私たちの心の中で、記憶の中で生き続ける」と前を向き、「私が一番好きなアトラクションはエルモのゴーゴー・スケートボードでした」と、セサミストリートへの深い愛情を語りました。



動画の最後には、4月15日から5月10日まで配布されている特別なアイテム「思い出うつそうカード」を受け取る様子も収められています。USJファンやセサミストリートを愛する人々にとって、いつまでも色褪せない大切な思い出を振り返る貴重な記録となっています。