「少量の便が何回も出る」原因はご存知ですか？受診の目安となるセルフチェック法も解説！

少量の便が何回も出るとき、身体はどんなサインを発している？メディカルドック監修医が主な原因などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「少量の便が何回も出る」のは「大腸がん」や「便秘」が原因？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

金子 緑（医師）

2011年新潟大学医学部を卒業。初期臨床研修を終了後、複数の病院勤務やクリニック院長を経 て現在はクリニックで内科医として勤務している。日々幅広く患者さんの相談に乗り地域医療の 貢献に努めている。日本内科学会所属。

「少量の便が何回も出る」症状で考えられる病気と対処法

体調によっては少量の便が1日に何回も出るといった経験は誰しもあると思います。数日で元通りになることも多く、また体質で少量の便が1日に何回も出る人もいます。

しかし消化管、特に大腸に病気が隠れている場合もあります。ここでは考えられる病気について解説し、どんな時に病院を受診したら良いのかを解説していきます。

大人で少量の便が何回も出る症状で考えられる原因と対処法

大人で少量の便が何回も出るような症状が習慣的にある場合、体質によるものの可能性があります。何年も前から同じような症状が続いており、他に気になる症状がなければ、問題ないケースが多いです。

ただし最近になってそのような症状が出てきて、1週間～数か月症状が持続したり、腹痛や残便感、下痢、血便などの症状がある場合には、重大な病気が隠れている可能性があるので一度消化器内科の医師に相談してみてください。

少量のコロコロした便が何回も出る症状で考えられる原因と対処法

少量のコロコロした便が何回も出る場合には、便秘症が考えられます。

便が消化管に停滞しやすく、1回の排便で少量しか出ないため、お腹の違和感や残便感が続きます。

すぐにできる処置は食生活を含む生活習慣の改善です。特に乳製品や発酵食品、食物繊維の摂取は、腸内環境を改善させ排便習慣を改善させます。また、十分な水分摂取や規則正しい生活、適度な運動も大切です。

それでも改善しない場合、薬物療法が効果的です。市販の下剤でもある程度効果はありますが、心配な場合は一般内科や消化器内科を受診しても良いでしょう。通常なら緊急性はありませんが、症状が長く続くと腹痛や腸閉塞の原因となる場合があります。急に強い腹痛が起きたり、気持ちが悪くなって嘔吐したりしてしまった場合は、すぐに医療機関を受診してください。

少量の便が何回も出て腹痛や下痢がある症状で考えられる原因と対処法

少量の便が何回も出て腹痛や下痢がある場合、感染性腸炎や過敏性腸症候群（IBS）の可能性があります。

感染性腸炎は、消化管がウイルスや細菌に感染することで起こります。発熱、腹痛、嘔吐、下痢といった様々な消化器症状を来し、通常は数日～1週間ほどで改善します。治療の基本は対症療法で水分摂取や整腸剤の内服ですが、嘔吐や下痢の症状が強いと脱水症となることがあります。また、細菌性腸炎は抗菌薬による治療が必要となることがあります。全く水分が取れないような場合や、1週間以上症状が続く場合、血便があるような場合には一般内科や消化器内科を受診してください。

過敏性腸症候群（IBS）は、ストレスなどが原因で、腹痛や下痢、便秘、便意頻回、残便感といった消化管の様々な症状を来します。

まず必要なのは生活習慣や食生活の改善で、特にストレスの除去や、十分な休養をとること、消化管に負担となる食事を避けることが大切です。それでも改善しない場合は薬物療法が有効であるため、早めに消化器内科への受診をお勧めします。

妊娠中に少量の便が何回も出る症状で考えられる原因と対処法

妊娠中は子宮が大きくなることにより消化管が物理的に圧迫されます。また女性ホルモンが分泌されることにより腸の動きも悪くなり、便秘症になりやすくなります。放置すると腹痛の原因になったり、いきむことで痔ができやすくなったりします。

一般的な便秘症と同様、基本的には食生活や生活習慣の改善が必要ですが、上述の通り妊娠自体が便秘症の大きな原因であるため、下剤で排便コントロールをした方が良い場合も多いです。一度かかりつけの産科に相談してみてください。激しい腹痛などの症状が出た場合には、産科的なトラブルの可能性も考えられるので、緊急で産科を受診してください。

高齢者で少量の便が何回も出る症状で考えられる原因と対処法

高齢者で少量の便が何回も出る場合、大腸がんの可能性があります。

大腸がんは大腸に発生する悪性腫瘍です。早期は無症状ですが進行するとだんだん大きくなり、便の通り道が狭くなってしまいます。そのため便が細くなり、少量ずつ出るようになることがあります。また腫瘍からの出血により便に血液が混じったり、腹痛を伴う場合もあります。

大腸がんは早期の内視鏡治療や外科手術、化学療法などの治療が必要です。気になる症状がある場合には、早めに消化器内科や消化器外科を受診するようにしてください。

すぐに病院へ行くべき「少量の便が何回も出る」に関する症状

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。

応急処置をして症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

下痢などを伴う場合は、消化器内科へ

多くの場合、緊急性を要することは少なく、日中の外来受診で良いことがほとんどです。しかし下痢や嘔吐などの症状を伴い、十分な飲水ができない場合、感染性腸炎による脱水症の危険性があります。早めに一般内科や消化器内科を受診しましょう。また下血や血便が出たり、急激に腹痛や腹部の張りが強くなる場合も大腸がんの可能性があるため、速やかに消化器内科や消化器外科を受診するようにしましょう。

受診・予防の目安となる「少量の便が何回も出る」ときのセルフチェック法

・少量の便が何回も出る以外に嘔気や嘔吐がある場合

・少量の便が何回も出る以外に下痢の症状がある場合

・少量の便が何回も出る以外に急激な腹痛の症状がある場合

・少量の便が何回も出る以外に腹部の張りの症状がある場合

・少量の便が何回も出る以外に下血や血便の症状がある場合

「少量の便が何回も出る」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「少量の便が何回も出る」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

少量の便が何回も出る時は病院に行くべきですか？

金子 緑 医師

以前から症状があり、他に気になる症状がなければ様子をみて構いません。最近急にそのような症状が出できたり、腹痛や嘔吐、下痢などを伴う場合には医療機関の受診を検討してください。

何度トイレに行っても残便感がありすっきりしないのは危険ですか？

金子 緑 医師

便秘症が原因の可能性もありますが、過敏性腸症候群や大腸がんでも同様の症状が起こり得ます。気になる場合は一度受診をお勧めします。

便通が悪く1日に何度も少しだけ出るのは腸内環境の問題でしょうか？

金子 緑 医師

腸内環境の乱れでも同様の症状が起こり得ます。バランスのとれた食生活や規則正しい生活習慣を心掛けてください。

少量の便が何回も出るのですが便秘が原因でしょうか。

金子 緑 医師

便秘症が原因とは言い切れません。大腸がんや他の病気でも起こり得ます。気になる場合には、受診のうえご相談することをお勧めします。

まとめ

排便習慣については誰しもが一度はトラブルを抱えたことがあると思います。自然と改善することも多いですが、普段と違う症状や気になることがある場合は、無理せずに医療機関を受診してください。

「少量の便が何回も出る」症状で考えられる病気

「少量の便が何回も出る」から医師が考えられる病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器内科の病気

便秘症

感染性腸炎

過敏性腸症候群（IBS）

その他の病気

大腸がん

妊娠

自然と改善することも多いのですが、症状が続く場合には受診して相談することをお勧めします。

「少量の便が何回も出る」に似ている症状・関連する症状

「少量の便が何回も出る」と関連している、似ている症状は9個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

下痢

腹痛嘔吐

便に血が混じる

残便感お腹が張る快便なのにお腹が張るガスが溜まる下痢が続く

「少量の便が何回も出る」の症状の他にこれらの症状がある場合でも「便秘症」「感染性腸炎」「過敏性腸症候群（IBS）」「大腸がん」「妊娠」などの疾患の可能性が考えられます。激しい痛みや出血を伴う場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

【参考文献】・感染性腸炎（日本大腸肛門病学会）