飼い主さんに叱られたら、赤ちゃん犬は隠れてしまって…？隙間にすっぽり収まっていじける姿に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃん犬が『叱られてしまった』結果→冷蔵庫の横に隠れてしまい…『14センチの隙間でいじける光景』】

赤ちゃん犬を叱ったら…

TikTokアカウント「omotar_w.corgi」に投稿されたのは、コーギーの「おもち」ちゃんがまだ赤ちゃんだった頃の出来事です。当時のおもちちゃんはかなりのイタズラっ子で、この日も悪さをして叱られてしまったそう。するとおもちちゃんは冷蔵庫と壁の隙間に隠れてしまったとか！飼い主さんが様子を見に行ってみたら…？

おもちちゃんはたった14センチしかない隙間にすっぽり収まり、飼い主さんにおしりを向けた状態でいじけていたそう。飼い主さんが見ていることに気付くと「なに？」というように振り向いたものの、隙間から出てこようとはしません。

隙間でいじける姿が可愛すぎる

隙間は暗いので部屋の電気をつけてみると、おもちちゃんのしょんぼりしたお顔がよく見えるようになったそう。「どうせまだ怒ってるんでしょ…」とばかりに飼い主さんから目をそらし、いじけ続けるおもちちゃん。

その子供のような態度も、狭い隙間に入れてしまう体の小ささも愛おしすぎて、どんなイタズラも許してあげたくなってしまいます。飼い主さんもおもちちゃんの可愛さには、困ってしまうくらいキュンキュンしたそうですよ。

この投稿には「可愛すぎる」「あら～怒られちゃったの」といったコメントが寄せられています。

大きくなった現在の様子

おもちちゃんはすくすく成長し、現在は食パンのようなモチモチボディが魅力的な大人のワンコになっているそう。もちろん14センチの隙間には入れなくなってしまいましたが、大きくなっても相変わらず可愛くて、飼い主さんはずっとおもちちゃんにメロメロになっているのだとか。

また同居犬の「たると」君とは本当の姉弟のように仲良しで、いつも一緒にお散歩したりじゃれ合って遊んだりして、楽しそうに過ごしているとのこと。これからもおもちちゃんとたると君が幸せいっぱいの日々を過ごし、たくさん可愛い姿を見せてくれますように。

おもちちゃん＆たると君の可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「omotar_w.corgi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「omotar_w.corgi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。