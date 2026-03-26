SCHDで「月10万円」の配当金を作る！15年で人生を逃げ切るロードマップとは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「YOU投資チャンネル」が「【2026年最新】SCHDで「月10万円」の配当金を作る！15年で人生を逃げ切るロードマップとは？【米国高配当株/新NISA/成長投資枠/楽天SCHD/SBI・ SCHD 】」を公開した。月10万円の配当金を手にするための現実的なシミュレーションと、米国高配当ETF「SCHD」がもたらす驚異の増配力について解説している。
動画ではまず、手取りで月10万円（年間120万円）の配当金を得るには、税引前で約150万円の配当が必要であると提示する。現在の利回りで一括投資しようとすると約4160万円という大金が必要になるが、YOU氏は「こんな金額ムリ！と驚く必要はありません」と語る。そのカギとなるのが、SCHDの真の力である「増配」による圧倒的な加速だ。
SCHDは、10年以上連続増配、潤沢なキャッシュフロー、約27%という高い自己資本利益率（ROE）を誇る米国の超エリート企業100社を厳選したファンドである。過去10年の平均増配率は10.43%という驚異的な数値を記録しており、シミュレーションで保守的に8%と仮定しても、長期間保有すれば「取得単価利回り（YOC）」は劇的に上昇していく。
例えば、1500万円を一括投資して配当を消費し続けた場合でも、追加投資ゼロで約15年後には月10万円の目標に到達する。さらに、毎月5万円を積み立てて配当を再投資する堅実なルートでも約16年で達成可能だ。また、日米の「二重課税」に関しても、国内の投資信託を利用して自動調整を受け、新NISAの成長投資枠をフル活用することで、日本の税金約20%をゼロにする方法が紹介されている。これにより、目標到達までの期間を2～3年短縮できるという。
インフレにも負けない増配力を持つSCHDだが、最大の敵は仮想通貨やハイテク株などの華々しい成果を羨む「隣の芝生」だ。YOU氏は、退屈な配当成長を信じて相場に居続けることこそが、15年後の自由を手にするための最善のルートであると結論付けている。
動画ではまず、手取りで月10万円（年間120万円）の配当金を得るには、税引前で約150万円の配当が必要であると提示する。現在の利回りで一括投資しようとすると約4160万円という大金が必要になるが、YOU氏は「こんな金額ムリ！と驚く必要はありません」と語る。そのカギとなるのが、SCHDの真の力である「増配」による圧倒的な加速だ。
SCHDは、10年以上連続増配、潤沢なキャッシュフロー、約27%という高い自己資本利益率（ROE）を誇る米国の超エリート企業100社を厳選したファンドである。過去10年の平均増配率は10.43%という驚異的な数値を記録しており、シミュレーションで保守的に8%と仮定しても、長期間保有すれば「取得単価利回り（YOC）」は劇的に上昇していく。
例えば、1500万円を一括投資して配当を消費し続けた場合でも、追加投資ゼロで約15年後には月10万円の目標に到達する。さらに、毎月5万円を積み立てて配当を再投資する堅実なルートでも約16年で達成可能だ。また、日米の「二重課税」に関しても、国内の投資信託を利用して自動調整を受け、新NISAの成長投資枠をフル活用することで、日本の税金約20%をゼロにする方法が紹介されている。これにより、目標到達までの期間を2～3年短縮できるという。
インフレにも負けない増配力を持つSCHDだが、最大の敵は仮想通貨やハイテク株などの華々しい成果を羨む「隣の芝生」だ。YOU氏は、退屈な配当成長を信じて相場に居続けることこそが、15年後の自由を手にするための最善のルートであると結論付けている。
YouTubeの動画内容
関連記事
日経平均6万円超えはバブルではない？乗り遅れる前に知っておきたい日本株スーパーサイクルの正体
知らないと損をする？S&P500投資家が今週の「ビッグテック決算」を絶対に見逃してはいけない理由
【大激変】新NISA・投資界隈の今後5年。凄すぎる時代がやってくる【2026-2031最新予測】
チャンネル情報
株式投資・資産形成・お得マネー情報に関する情報を初心者にもわかるように発信しています。 皆様の投資ライフが楽しくなるような前向きな情報発信を心がけています！