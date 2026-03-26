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SCHDで「月10万円」の配当金を作る！15年で人生を逃げ切るロードマップとは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「YOU投資チャンネル」が「【2026年最新】SCHDで「月10万円」の配当金を作る！15年で人生を逃げ切るロードマップとは？【米国高配当株/新NISA/成長投資枠/楽天SCHD/SBI・ SCHD 】」を公開した。月10万円の配当金を手にするための現実的なシミュレーションと、米国高配当ETF「SCHD」がもたらす驚異の増配力について解説している。



動画ではまず、手取りで月10万円（年間120万円）の配当金を得るには、税引前で約150万円の配当が必要であると提示する。現在の利回りで一括投資しようとすると約4160万円という大金が必要になるが、YOU氏は「こんな金額ムリ！と驚く必要はありません」と語る。そのカギとなるのが、SCHDの真の力である「増配」による圧倒的な加速だ。



SCHDは、10年以上連続増配、潤沢なキャッシュフロー、約27%という高い自己資本利益率（ROE）を誇る米国の超エリート企業100社を厳選したファンドである。過去10年の平均増配率は10.43%という驚異的な数値を記録しており、シミュレーションで保守的に8%と仮定しても、長期間保有すれば「取得単価利回り（YOC）」は劇的に上昇していく。



例えば、1500万円を一括投資して配当を消費し続けた場合でも、追加投資ゼロで約15年後には月10万円の目標に到達する。さらに、毎月5万円を積み立てて配当を再投資する堅実なルートでも約16年で達成可能だ。また、日米の「二重課税」に関しても、国内の投資信託を利用して自動調整を受け、新NISAの成長投資枠をフル活用することで、日本の税金約20%をゼロにする方法が紹介されている。これにより、目標到達までの期間を2～3年短縮できるという。



インフレにも負けない増配力を持つSCHDだが、最大の敵は仮想通貨やハイテク株などの華々しい成果を羨む「隣の芝生」だ。YOU氏は、退屈な配当成長を信じて相場に居続けることこそが、15年後の自由を手にするための最善のルートであると結論付けている。