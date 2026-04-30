IS:SUE『anan』の「美脚美尻」特集号表紙に降臨！磨き抜かれた絶対美脚と新生ディーバの圧倒的オーラで魅了

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IS:SUEが『anan』2495号スペシャルエディション（5月13日発売）の表紙に初登場することが発表された。

■四者四様の抜群のスタイルを誇るIS:SUE

『anan』2495号は、毎年恒例の「美脚美尻」特集。そのスペシャルエディション表紙を、今回がanan初表紙となるIS:SUEの4人が飾る。

1年半ぶりにRINが復帰し、完全体となったIS:SUE。そんなIS:SUEが放つ“異種な個性”と唯一無二のパフォーマンス力を裏付ける“凛とした強さ”を際立たせた、キュート＆ディーバなスペシャルグラビアとインタビューが届けられる。

四者四様の抜群のスタイルを誇るIS:SUEを、それぞれの個性とグループとしての強い絆を見せるべく対照的な2つの世界観で撮り下ろし。

まずは、4人の“異彩”を色と遊び心あるスタイリングに投影した「個性際立つカラフルコーデ」。爽やかなブルーの背景と芝生が広がるセットのなかで、健康的な脚線美とキュートな等身大の表情がキャッチされている。

次は一転して、表紙にもなっているグループの絆と力強い表現力を象徴する「ディーバなブラックコーデ」へ。スリットやタイトなドレスを着こなし、眼差しや佇まいをソリッドに際立てる洗練された装いで、圧巻の美脚を披露。4人が並んだ際の圧倒的なスタイルとオーラは、まさに新生ディーバの降臨を予感させる。

撮影現場は4人が醸し出す温かい空気感に包まれながらも、カメラの前では集中力と一体感を見せたメンバーたち。モニターを真剣にチェックし、ポージングを追求するプロフェッショナルな姿もあり、現場では1カット1カットに感動の声が上がっていた。

1stアルバム『QUARTET』のリリースを5月20日に控えた彼女たち。ソロインタビューでは、1年半ぶりに全員が揃って活動できることへの今の率直な心境、アルバムの制作秘話や聞きどころを深掘り。何より、完全体を待ち続けてきたREBORN（ファンネーム）への愛が溢れる言葉は必読だ。

さらに、日々のカラダや心のメンテナンス法、美脚の秘訣も直撃。近況エピソードが満載の、4人の素顔が垣間見える全員での座談会インタビューにも注目だ。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.05.13 ON SALE

『anan』2495号 スペシャルエディション

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

IS:SUE

ALBUM『QUARTET』

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://ananweb.jp/

IS:SUE OFFICIAL SITE

https://is-sue.jp