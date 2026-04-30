「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸０（ＰＫ２−４）０Ｃ大阪」（２９日、ノエビアスタジアム神戸）

西で首位の神戸はＣ大阪と０−０で突入したＰＫ戦を２−４で落とし、勝ち点２６。Ｃ大阪は同１９とした。２位の名古屋は岡山、３位のＧ大阪は京都にそれぞれＰＫ負けし、ともに勝ち点２２。長崎は清水に２−１で競り勝ち、福岡は広島にＰＫ勝ちした。東で首位の鹿島は東京Ｖに１−２で逆転負けし、９０分での初黒星を喫した。勝ち点は３２のまま。２位ＦＣ東京は柏を３−１で退けて同２９。町田は水戸と２−２で突入したＰＫ戦を４−３で制した。浦和は川崎に２−０で快勝し、横浜Ｍは千葉を３−２で下した。

ＰＫ戦での敗戦が決まると神戸サポーターのため息が漏れた。サウジアラビアで行われた２１日のＡＣＬＥ準決勝・アルアハリ戦で敗れ、仕切り直しの一戦で白星を飾れず。それでもミヒャエル・スキッベ監督（６０）は「（ＡＣＬＥから）選手たちは切り替えてくれた」と一定の評価を与えた。

前半は試合を支配。２０分にはＭＦ武藤がシュートを放ったが、相手ＧＫに阻まれた。一転、後半は押し込まれる場面が目立ち、しのぎながら好機をうかがったが、得点を奪うことができなかった。ＰＫ戦では２人が外して２−４に終わった。

勝ち点１にとどまったが、普段はサイドバックの酒井が中盤に入るなど新オプションをテストして収穫もあった。酒井は「また同じ舞台（ＡＣＬＥ）に戻るために一からみんなで始めようと。Ｊリーグで結果を残すことが最優先」と次を見据えた。