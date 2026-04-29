“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」に意見多数！

2026年2月に開催された大阪オートメッセ2026において、さまざまなカスタムパーツを手がけるアルパインスタイルは、トヨタの「プロボックス」をベースにしたカスタムカーを出展しました。これについて、ユーザーから反響が集まっています。

カーオーディオやカスタムパーツを販売しているアルパインスタイルは、さまざまな車種をレトロテイストに仕上げるカスタムで知られています。

【画像】超カッコいい！ これが“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」です！ 画像で見る！（60枚）

マリナコンセプトのベースとなったのは、商用バンとして広く知られているプロボックス。高い耐久性と積載力を備え、日本のビジネスシーンを支えてきたクルマです。

マリナコンセプトでは、そんなプロボックスのシンプルで空間効率を追求した設計に、アメリカのマッスルカーのような力強いスタイルを融合させました。

フロントには丸目4灯のヘッドライトを採用し、ケンメリの愛称で知られる日産「スカイライン（4代目・C110型）」を思わせるクラシカルな表情を演出。

さらに、リアにはウッドパネルを取り入れ、往年のアメ車のような雰囲気を際立たせています。

内装にも大きく手が加えられており、セパレートシートをベンチシート風に変更するなど、質感の向上にも力を入れています。

特徴について、担当者は「旧車にあこがれているものの故障が心配という方に向けて、『今でも安心して毎日乗れるアメ車』をテーマに開発しています。

現代車の信頼性を保ちながら、マッスルカーのような力強さとネオクラシックな雰囲気の両立を目指しています」と話していました。

特にフロントデザインについて、従来多く採用してきた角型ではなく、丸目4灯を採用。

開発では特に内装の仕上げに苦労したとのことで、商用車らしさを払拭できたと手応えを感じているそうです。

さらに、東京オートサロン2026で指摘された「リアデザインが弱い」という意見を踏まえて、大阪オートメッセに向けてリア周りも改良されたといいます。

現在はコンセプトモデルながら、会場では「300万円から400万円なら購入したい」という声も多く寄せられており、市販化については、プロボックスの価格に約150万〜200万円のカスタム費用を加えた価格帯で検討されているとのことでした。

ちなみにプロボックスの価格は、191万8400円からなので、約400万円となるかもしれません。

なお、会場にはマリナコンセプトのほか、エドウインとのコラボモデル「ソノバ エドウイン エディション」なども展示されており、アルパインスタイルのブースは、アメリカンスタイルを好む多くの来場者でにぎわいを見せていました。

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マリナコンセプトの登場に、ユーザーからは「こういうアメ車風デザイン、久々に見た」「雰囲気が良すぎる」といった声のほか、「商用車感が消えてて驚いた」「市販化してほしい」「欲しい」といった声など、アメ車風の個性的なモデルだけに、多くの反響が集まっていました。