山田涼介が愛犬を初公開！ふわふわの“れお”にキスする姿に「かわいすぎる」「天使と天使」「飼い主さんに似てる」「尊い」の声！有岡大貴＆髙木雄也も反応

【写真】愛犬を抱っこする山田涼介 他／山田涼介の飾らない日常ショット

Hey! Say! JUMPの山田涼介が自身のInstagramを更新し、愛犬を紹介した。

■山田涼介、愛犬“れお”との密着ショット公開

山田は「山田家のアイドルは僕じゃなく、この子にアイドルの座を奪われました」とコメントし、愛犬との写真を投稿。「初めまして れおです よろしくお願いします」と紹介した。

公開された写真には、グレーのパーカー姿で愛犬を優しく抱きかかえる山田の姿が収められている。ふわふわの毛並みが愛らしいれおの後頭部に、目を閉じてキスするように顔を寄せるカットや、カメラを見つめるナチュラルな表情の2ショットなど、リラックスした雰囲気が印象的だ。

さらに、ベッドの上でくつろぐれおのソロショットも披露。片目をつぶったウィンクのような表情がたまらない1枚となっている。

ハッシュタグでは「#そっぽ向くれお」「#こっちみてくれないれお」「#AIじゃなく眠くなるとウィンクするれお」と、写真に写るれおの表情や仕草をユーモアたっぷりに紹介している。

愛犬との穏やかな時間が伝わる投稿には、有岡大貴が「ウインクやば！」、高木雄也（「高」は、はしごだかが正式表記）が「えっ、、、可愛すぎ」と反応。

ファンからも「かわいすぎる」「飼い主さんに似てる」「お犬様までも完璧なファンサ」「どっちもスーパーアイドル」「尊い」「天使と天使」「ウインクやば」といった声が寄せられている。

■山田涼介の飾らない日常ショット