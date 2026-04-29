『犬が大好きな人』の特徴５選

この記事を読んでいるということは、あなたも犬が大好きなはず！そんな犬が好きな人には、ある共通点があることも。ここでは、犬が大好きな人にみられる特徴を紹介します。

1.社交的でアクティブ

犬が大好きな人の中には、社交的でアクティブな人が多くいます。犬の多くがアクティブで動き回ることを好むため、「そんなわんこと一緒に楽しみたい」という思いが強いのでしょう。

また、元々アクティブではなかったという人の中には、犬を迎えたことで以前よりアクティブに、社交的になったという声もあります。愛犬と一緒にお出かけするうちに、他の飼い主さんとの交流が増えることも珍しくありません。

2.世話好きで面倒見が良い

世話好きで面倒見が良いという特徴も犬と暮らす飼い主に多くみられます。

犬は散歩やしつけなど、多くの時間とコミュニケーションを必要とする動物です。そのため、そもそも世話好きな人や面倒見が良い人でなければ最後まで責任を持つことが難しく、結果としてそうした気質の方が多く集まるという側面もあるでしょう。

3.寂しがり屋な一面がある

犬は人の感情を汲み取り、寄り添う共感能力が高い動物として知られています。実際、一緒に暮らしていると、こちらの顔を伺い、慰めるような行動を取ったり、一緒に感情を共有してくれたりすることもあるでしょう。

そんなわんこの性質から、寂しがり屋な一面を持つ人にも犬好きな人が多くいます。甘えん坊で共感能力の高い犬たちは、そんな人々の寂しさを埋めてくれる貴重な存在です。

4.感情表現が豊か

犬が大好きな人の多くは、感情表現が豊かなことも！楽しいときは笑い、悲しいときは落ち込んだような様子を見せたり……。自分の感情に素直な人が多い印象です。

よく「犬は飼い主に似る」と言われていますが、ある研究によると、飼い主の表情をよく観察している犬たちは、表情が徐々に飼い主に似てくることもあるのだとか！感情表現豊かな飼い主の飼い犬は、わんこも感情豊かになるのかもしれません。

5.協調性や共感能力が高い

犬が大好きな人は、「愛犬と一緒に何かをしたい」という強い思いを持っていることが多いです。このような人たちは、元々協調性や共感能力が高い傾向にあります。

協調性が高いからこそ、一緒に行動を共にしてくれる犬たちを選び、自分の最高のパートナーとして連れ添うことを決断するのでしょう。

犬好きしかみせないあるある行動は？

そんな犬好きなみなさんは、普段「無意識にやっていた」というような“犬好きあるある”はありますか。犬好きの間では、以下のような行動がよくみられます。

犬に対して喋り続けてしまう 話しかけるときに赤ちゃん言葉になってしまう 出先でうっかりおもちゃやおやつを買ってしまう 気づいたら写真や動画を撮ってフォルダが愛犬の写真でいっぱいに 他のわんこを見かけるとつい目で追ってしまう 愛犬を「うちの子」と呼ぶ

もちろん、わんこたちは喋りかけても人間の言葉で返答はしてくれません。しかし、喋りかけるとじーっと耳を傾け、まるで話を聞いてくれるかのような対応をしてくれますよね！

そんなわんこを「我が子」と認識している飼い主さんも多く、つい赤ちゃん言葉になったり、他人に話すときには「うちの子」とまるで人間の子どものように話すことも！

いかがですか。みなさんも心当たりがあるのではないでしょうか。

まとめ

今回は、犬が大好きな人に共通する特徴をご紹介しました。もちろん、犬を飼っているからと、犬が好きだからと必ず当てはまるものではありませんが、「そういえばこういう人が多いな」と、ちょっとした息抜きに楽しんでいただけたのならば幸いです。