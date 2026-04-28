Photo: SUMA-KIYO

初代のAirPodsから、新モデルが出るたびに買い替えてきた筆者。現在は「AirPods Pro 3」を愛用しており、その音質も機能性も十分に満足していました。

ところが先日、友人が新たに発売された「AirPods Max 2」を購入したので試聴させてもらったところ、その音の迫力にびっくり。これは欲しい！！ と購入も検討したのですが、89,800円（税込）はいかんせん高い。高過ぎる…。

そんな折、AmazonでBOSEのノイズキャンセリングヘッドフォンがセールになっているのを発見したのです。価格も「AirPods Max 2」の1/3 ※1ほど。これはもう、行くしかないでしょう。

というわけで、試聴することなく思い切って購入してみました。そこで今回は、AirPods Pro 3との比較を中心に、音質やノイズキャンセリングについてお伝えしたいと思います。

※1 過去Amazonセール時の29,900円（税込）で計算（Keepa調べ）

もっと聴きたい！と思わせるBOSE

Photo: SUMA-KIYO

こちらが、今回購入したBOSEの「QuietComfort Headphones（46,200円税込）」。ノイズキャンセリング機能を搭載したワイヤレスヘッドフォンです。

試聴せずにポチったので、届いて聴いてみるまではドキドキでしたが、いざ音を鳴らしてみると「これは飛びついて正解だったな」と、まず率直に感じました。

Photo: SUMA-KIYO

僕はBOSEのスピーカーとイヤホンをこれまでいくつか愛用してきているのですが、今回のQuietComfort Headphonesも、これぞBOSE！という弾むような低音とクリアな高音を聞かせてくれます。

AirPods Pro 3と聴き比べてみると、中音域はわずかにAirPods Pro 3の方が繊細な印象。一方、低音域では圧倒的にQuietComfort Headphonesの方が豊かに表現されていました。もうこれは圧勝です。

これまで、AirPods Pro 3でとても満足していたはずでしたが、個人的には、好きな音楽を聴いていて「楽しい」「もっと聴きたい」と感じるのはQuietComfort Headphonesの方でしたね。もうこれだけで、買って良かったと思えます。

低音のBOSE、全域を消すApple

Photo: SUMA-KIYO

BOSEはノイズキャンセリング機能のパイオニアということもあって、QuietComfort Headphonesの静寂も素晴らしいです。

特に、低音域のカットに優れており、乗り物での効果は絶大。先日、飛行機で使用した際も、終始鳴っているゴーっという低音ノイズをほぼ気にならない程度まで抑えてくれました。機内で音楽や映画を鑑賞したり、仮眠をとったりするのに、これは大活躍してくれます。

Photo: SUMA-KIYO ワンタッチで外音取り込みと切り替え可

一方、AirPods Pro 3は、低音域から高音域に至るまで、すべての音域でQuietComfort Headphonesより一段強力にノイズをカットしてくれている印象です。特に人の声などの高音域での違いは顕著で、ノイズキャンセリングの強度に関しては、AirPods Pro 3の方が優れていると言わざるを得ません。

ただ、小さい音でも音楽や番組を流すとほとんど差は感じなくなるので、耳栓代わりに使うといった極端な使い方でない限り、そこまで大きな差は感じないと思います。

Photo: SUMA-KIYO

携帯性については、AirPods Pro 3と比べるまでもありませんが、QuietComfort Headphonesは、ご覧のように折りたたんで収納することができるので、そこまで荷物にならない印象。

Photo: SUMA-KIYO

付属のケースは、縦22cm、横15cm、厚み5.5cm。かなりしっかりしたハードケースなので、これにさえ入れておけば、ちょっとやそっとの衝撃では壊れることはなさそうです。 僕は、身軽に動きたい通勤やトレーニングジムではAirPods Pro 3、長時間じっくりと音に浸りたい自宅や、旅行での移動にはQuietComfort Headphonesと使い分けることにしました。

いよいよやってくるゴールデンウィーク。長距離のフライトや新幹線での移動を予定しているなら、AirPods Max 2に比べて圧倒的にコストパフォーマンスに優れた、この「極上の静寂」を旅の相棒に加えてみてはいかがでしょうか。セールのタイミングを上手く狙えば、3分の1ほどの価格で手に入るチャンスがあるかもしれませんよ。