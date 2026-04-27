大食いタレント・ギャル曽根が２７日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜・午後７時）に出演。デカ盛りグルメに挑んだ。

この日の「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」でバレーボール元日本代表・米山裕太氏、ダンス＆ボーカルグループ「ＤＡ ＰＵＭＰ」のＫＩＭＩ、お笑いコンビ「カゲヤマ」の益田康平という大食い自慢３人の挑戦を受けたギャル曽根。

４人で都内のさかな酒場「魚星」で総重量３・２キロ超、８人前の「花盛り海鮮ちらし」を制限時間５０分で完食するという今回のチャレンジ。結果は益田がギャル曽根超えの４８分５５秒で完食。１年４か月ぶりに挑戦者に敗れたギャル曽根も「ヤバ〜い！」と言いながら４９分１０秒で完食。「負けた！ ヤバい！」と絶叫したギャル曽根の隣で益田は「もう、やり残したことはないぞ…」と、ぐったり。

スタジオで「ついにやりましたよ！ ギャル曽根さん倒しました！ 今日から僕がギャル益ですよ」と絶叫した益田の隣でギャル曽根は「悔し〜」と机に突っ伏した。

常勝・ギャル曽根の敗北にネットも沸騰。放送直後にはネット上に「ギャル曽根負けたわ 負ける事もあるはずや でも負けると視聴者やなのに悔しい 何でやろ」「ギャル曽根ちゃん 負けないで〜 負けると辛くなるから頑張って」「益田さん、ギャル曽根さんに勝った？！ すごいよ！！」「益田の勇姿を見届けました。ギャル曽根超え、おめでとうございます」「益田さんすごい ギャル曽根さんに買ったよ これからのギャル益に注目」など驚きと益田への称賛の声が集まった。