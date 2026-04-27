朝採り菜の花で“おひたし”を作ってみた！ ゆでて醤油とかつお節をかけただけの春の一皿がしみじみ美味しそう

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『朝採り菜の花でお浸しを作る（2026.03.23）』というmaryu4492さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

畑で菜の花が採れたのでお浸しを作ろうと思います。

朝採り菜の花でお浸しを作る（2026.03.23）

菜の花を畑で少しだけ収穫し、そのまま“おひたし”にして味わう動画が公開されています。旬の野菜を朝採りして、ゆでて醤油とかつお節をかけるだけのシンプルさが、むしろぜいたくに見えてきます。

動画はまず畑からスタート。食べる分だけを収穫していきます。一度目の収穫後にまた伸びてきた菜の花は、手で簡単に折り取れるほどやわらかいのだそうです。今回はそろえたいという理由で、なるべく花が咲いていないものを選びます。

調理はシンプル。水でささっと洗って、ゆでて冷ますだけです。量は片手でつかめるくらいで、重さを量ると102gでした。鍋に多めのお湯を沸かし、塩を適当に入れてから菜の花を投入します。

ゆで時間は1分半くらい。鮮やかな緑色に変わったら取り出し、氷入りの冷水で冷ましてから水気をギュッと絞ります。

あとは食べやすい大きさに切って器に盛り付け、醤油をちょいとかけて、仕上げにかつお節をふりかけて完成。粉末だしは使いません。

いざ実食。朝採りならではの味の濃さや、野菜のやわらかい甘みと弱いほろ苦さを感じ取ります。茎はほどよい硬さがあって噛むのが楽しいそうです。ほうれん草や小松菜、春菊とも違う、この時期ならではの味わいが伝わってきます。

収穫して、ゆでて、醤油、かつお節という、たったそれだけの工程なのにおいしさがまっすぐと届いてきます。春の空気が感じられる動画になっています。興味を持った方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

おお

良い色

発色いいなぁ…

カラシ和えもいいぞ

美味そう

文／高橋ホイコ