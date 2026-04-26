カジサック、新車価格1800万円超のドイツ“高級SUV”購入→SNS反響「まさにユーチューブドリーマー！」「幸せ家族だな」
YouTuberで芸人のカジサック（＝梶原雄太／キングコング）が、26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を購入したことを明かした。
【写真】カジサックが購入した愛車…ラグジュアリー感満載の『Gクラス』内外装全部見せ
冒頭、カジサックは「車購入しました」と報告。これまで、レクサス→スーパーカーと車高が低い車に乗っていたが「車高が高い車が好きだ」と気づいたと言い、今回、メルセデス・ベンツ『G450d』を購入したことを告白した。その後、車内外の装備を細かく説明。声で反応するナビなど快適装備を説明。また、コメントで「なんと僕がゲレンデに！！一度は乗ってみたい車でした、、このような車を購入出来たのは家族、スタッフのサポート、そしていつもカジサックチャンネルを応援してくれている皆様のおかげです ありがとうございます！！」と補足した。
そんなカジサックに「まさにユーチューブドリーマー！」「家建てたり車買ったり幸せ家族だな」「カジサック頑張ってるからこんなに買えるんだよね 家族幸せだ」などのコメントが寄せられている。
なお、公式サイトによると、同車のメーカー希望小売価格は1857万円となっている。
【写真】カジサックが購入した愛車…ラグジュアリー感満載の『Gクラス』内外装全部見せ
冒頭、カジサックは「車購入しました」と報告。これまで、レクサス→スーパーカーと車高が低い車に乗っていたが「車高が高い車が好きだ」と気づいたと言い、今回、メルセデス・ベンツ『G450d』を購入したことを告白した。その後、車内外の装備を細かく説明。声で反応するナビなど快適装備を説明。また、コメントで「なんと僕がゲレンデに！！一度は乗ってみたい車でした、、このような車を購入出来たのは家族、スタッフのサポート、そしていつもカジサックチャンネルを応援してくれている皆様のおかげです ありがとうございます！！」と補足した。
そんなカジサックに「まさにユーチューブドリーマー！」「家建てたり車買ったり幸せ家族だな」「カジサック頑張ってるからこんなに買えるんだよね 家族幸せだ」などのコメントが寄せられている。
なお、公式サイトによると、同車のメーカー希望小売価格は1857万円となっている。