「本当に美しいゴールだ」上田綺世の“圧巻の一撃”をファン・ペルシ監督が絶賛！「スペースがあることを見抜いていた」
現地4月25日に開催されたエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがホームでフローニンヘンと対戦。３−１の勝利を収めた。
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのかCFでスタメン出場した上田だった。１−０で迎えた22分にPKを冷静にゴール左に決めると、67分にはボックス手前の中央で、華麗なターンで相手をかわして、狙いすました右足のシュートをゴール右隅に流し込んでみせた。
オランダメディア『FR12.NL』によると、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督がこの日本代表FWの２点目を絶賛。次のように述べている。
「本当に美しいゴールだった。相手をうまくかわして、すでにファーポストにスペースがあることを見抜いていた。本当に素晴らしいファーストタッチでボールを上手く滑らせた」
なお、上田はこれで今季のリーグ戦25点目。得点ランキングでは２位に９点差をつけており、得点王をほぼ確実にしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのかCFでスタメン出場した上田だった。１−０で迎えた22分にPKを冷静にゴール左に決めると、67分にはボックス手前の中央で、華麗なターンで相手をかわして、狙いすました右足のシュートをゴール右隅に流し込んでみせた。
オランダメディア『FR12.NL』によると、フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督がこの日本代表FWの２点目を絶賛。次のように述べている。
「本当に美しいゴールだった。相手をうまくかわして、すでにファーポストにスペースがあることを見抜いていた。本当に素晴らしいファーストタッチでボールを上手く滑らせた」
なお、上田はこれで今季のリーグ戦25点目。得点ランキングでは２位に９点差をつけており、得点王をほぼ確実にしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール