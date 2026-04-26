『パンチドランク・ウーマン』Season2ついに最終回！篠原&ジェシー&藤木が語る見どころとは？

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いよいよ最終話を迎えるドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2。その見どころを篠原涼子、ジェシー、藤木直人が語るコメントが到着した。

■篠原「こずえの変貌ぶりに驚いてもらいたい」

自分にも他人にも厳しく生きてきた勤勉な女刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、父親を殺害した強盗殺人と放火の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）と出会ったことをきっかけに悪女へと変貌していく――。

Season2の第4話では、自宅謹慎中で身動きのとれないこずえが、白戸（大倉空人）に託した作戦。それは、怜治とエリオット（カイル カード）を面会させるという驚くべきものだった。チェスの勝負をしながら、人生や愛について意見を交わす二人。

「俺は俺自身の未来のために、俺に出来ることを死ぬ気で考えてる」――こずえとそう約束したという、怜治の闘い方と言葉の数々に、興奮するエリオット――。

「君の愛は悲劇だ。そこがいい」「君のドラマの続きが見たい」。こずえと怜治の愛の形に共鳴し、好奇心をかき立てられたエリオットは、怜治の脱獄に協力することを約束する。

だがその夜、思いもしない三つもの出来事が同時多発で巻き起こる…。脱獄のラストチャンスを脅かす、決行前夜に生じた三つの障壁!!こずえに待ち受けていた運命とは？

■篠原涼子 コメント

■ジェシー コメント

■藤木直人 コメント

■最終話あらすじ

2度目の脱獄計画決行の前夜。これまで認知症のフリをしていた小木沼義三（五頭岳夫）が、冬木こずえ（篠原涼子）と日下怜治（ジェシー）の脱獄計画に便乗すると言い出した。さらに、同室の東拓人（松岡広大）までも小木沼に乗じ…!?一方、こずえのもとを訪れた佐伯雄介（藤木直人）は、謝罪とともに、意味深な言葉を残す。

いよいよ決行当日。こずえと計画の最終確認をしながらも、「駆け落ちに利用されているだけ」というエリオット・フィンチ（カイル カード）の言葉が頭から離れない白戸蓮（大倉空人）。白戸がとったある行動は、思いもよらぬ展開を招き…!?

白岩刑務所には新所長・多々良勝秀(神保悟志)が到着。連絡がつかないこずえを探すべく、監視カメラに目を通す刑務官らは、東がこずえを殴りつける瞬間を目撃！走り出す東と、小木沼を背負った怜治…彼らはこずえを置いて逃走を図る。刑務所内は、一気にパニック状態に！なぜ怜治は突然、こずえを裏切ったのか？張り巡らされた嘘と罠！刑務官×受刑者の禁断の逃避行は、誰も予想し得なかった衝撃の結末を迎える！！！

■番組情報

Hulu『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』

毎週日曜日 午前10時新エピソード更新（全5話）

出演

篠原涼子

ジェシー(SixTONES)

桐山漣 志田彩良

沢村玲(ONE N’ ONLY) 市川知宏

大倉空人(原因は自分にある。) 松岡広大 木戸邑弥

うらじぬの カイル カード 梶原叶渚

五頭岳夫 YOUNG DAIS

忍成修吾 弓削智久

藤木直人

■関連リンク

ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/

Hulu『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』配信ページ

https://www.hulu.jp/punch-drunk-woman/

■【画像】『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2 第5話場面カット