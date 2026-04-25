Photo: 三浦一紀

2026年3月26日の記事を編集して再掲載しています。

蒸れ蒸れからの解放。

仕事にしろ趣味のゲームにしろ、長時間デスクに向き合うなら作業環境をアップグレードしたくなるところ。「少しでも身体を楽にしたい、効率を上げたい」と、思い切って高機能なゲーミングチェアを相棒に選んだ人も少なくないはず。

たしかにゲーミングチェアは、普通のイスに比べれば、ワンランクもツーランクも上の座り心地を提供してくれます。そのうえ、高価なゲーミングチェアではレザー素材のものも多く、見た目もなんだかご立派で、気分も上がりますよね。

でも、夏場に気になること、ありませんか？

そう。長時間座っていると、お尻や背中が蒸れるんです。特にレザーのイスは、蒸れ方がハンパない。座り心地はいいけれど、通気性が…。そんな悩みを抱えている人も多いはずです。

一日中座る人の、ちょうどいい答え。24時間使えるワークチェア｢YPS-S800｣ 38,240円 【超早割】20%オフ CoSTORYで見る

Photo: 三浦一紀

そこでチェックしてほしいのが、現在GIZMARTで販売中のワークチェア「YPS-S800」です。

メッシュ生地でサラサラをキープ

Photo: 三浦一紀

「YPS-S800」は、座面や背もたれの素材に、4方向ストレッチの特性メッシュを採用。

GIF: カイル

リネンのような肌触りに加え、弾性が強く、座っているときの圧力が分散されるようになっているのです。

Photo: 三浦一紀

また、通気性の高さもポイント。夏場の汗ばむ季節も蒸れにくくなっています。

レザーのイスの高級感もいいものですが、毎日使うワークチェアは、快適さも重要。通気性のいいメッシュ素材なら、一年中気持ちよく座れます。

一度「YPS-S800」のメッシュ素材の快適さを味わってしまったら、もうレザー素材には戻れなくなることでしょう。

Photo: 三浦一紀

そのほか、包むように腰を支えてくれるダブルウイングランバーサポートや、跳ね上げ式のアームレスト、体を横にできるリクライニングなど、「YSP-S800」は機能が充実しているのもポイント。

手に入るのは残り6日

CoSTORYにて開催中のクラウドファンディングは、4月30日(木) 23:59まで。残すところ1週間を切りました。在庫数もわずかとなった超早割は限定300台で20％オフの3万8240円となっています。

徐々に暖かくなってきた今、背中とお尻が蒸れ蒸れになる前に、メッシュ素材でサラサラ快適な「YPS-S800」をお迎えしてみてはいかがでしょうか。