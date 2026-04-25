米「RotoWear」社が販売開始

【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手へ異例の待遇だ。スポーツを題材としたTシャツを手がける米「RotoWear」社は24日（日本時間24日）、公式X（旧ツイッター）を更新。村上のオリジナルTシャツの販売を開始したことを発表した。“ムラカミサマ”と最大級のリスペクトが垣間見える逸品だ。

英語と日本語が圧倒的な存在感を発揮している。ホワイトソックスの黒を基調とし、胸上部には「Murakami sama」の英語、そしてスイングしている村上がイラスト化され、「村上宗隆」の日本語も配置されている。

同社のHPによると、価格は30ドル（約4500円）。商品説明には「極東からサウスサイドへ、ムラカミ・ムネタカのパワーはまさに伝説だ！」と言及されている。今季からメジャーに移籍した村上はデビューから3試合連発を放つと、スランプを経て復活。16日（同17日）のアスレチックス戦から球団＆日本人最長記録に並ぶ5試合連続でアーチをかけていた。

この日の試合前の時点で10本塁打はメジャー2位タイ、OPS.992は同5位と日本球界を席巻した打棒を遺憾なく発揮している。

同社はこれまで、球界で話題となったシーンや選手を即座に商品化することで知られている。過去には大谷翔平投手や山本由伸投手もグッズ化されたことがあった。村上もスターとして認識されたという証だろう。（Full-Count編集部）