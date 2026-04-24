【B2第32節 見どころ】焦点は西地区2位争い…逆転狙う熊本や19連勝中の神戸に挑む山形の戦いに注目

山形はホームで最終節を戦う【(C) B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、4月25日と26日にかけて第32節が行われる。前節に出そろった「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」出場クラブにとっても準備のための重要な2戦となるが、その他の6クラブにとってはBリーグの現行レギュレーションでの最後の2試合。ファン・ブースターへの感謝を込めつつ、来シーズンに期待を抱かせる戦いにしたい。そして、まだシード順位が決まっていない3クラブの勝敗の行方は必見だ。



プレーオフ（PO）進出を逃した山形ワイヴァンズには、岩手ビッグブルズとの順位争いが残されている。前節はGAME1が3点差、GAME2が6点差という接戦でベルテックス静岡を下し、東地区5位をキープしたが、岩手も連勝したため1ゲーム差は変わらず。勝率で並んでも順位を逆転される状況で、神戸ストークスという最も難しい相手を迎える。



その神戸は前節も熊本ヴォルターズを退け、連勝を「19」に伸ばした。今シーズン限りでの引退を表明している谷直樹もGAME2にスターター出場して8得点と、POに向けて準備万端の状況だ。最終節も貪欲に勝利を目指す。



山形はシーズンを通してターンオーバーに悩まされたが、前節は2戦合計8個と大きく改善したことで得点を伸ばした。2戦とも2ケタ得点を挙げたジェームズ・ベルと村上慎也を軸に、今節も本来のオフェンス力を発揮できるか。優勝候補筆頭の神戸に一泡吹かせてシーズンを締めくくることが、ホームの後押しに報いる最良の方法。立ち上がりからエンジン全開で挑みたい。



トビンをはじめ福井は若手の奮闘に期待【(C) B.LEAGUE】

順位を上げる可能性も残していた福井ブローウィンズだが、前節は岩手に連敗し、東地区4位とワイルドカード上位が確定。今節対戦する信州ブレイブウォリアーズは愛媛オレンジバイキングスに連勝し東地区優勝とプレーオフ第2シードを決めたため、この顔合わせはPOクォーターファイナルの前哨戦となる。福井はケガのリスクを避けつつ、手応えも得ておきたいところ。モサクダミロラやトビンマーカス海舟といった若手の躍動が求められる。



ゲームの支配力に衰えはない熊本の石川【（C） B.LEAGUE】

熊本は4連敗となったものの、前節連敗した西地区2位の愛媛とは1ゲーム差のまま。一方、今回戦う鹿児島レブナイズは前節でバンビシャス奈良と1勝1敗に終わったが、プレーオフ最後の1枠を確保した。熊本は、この最終節の勝利数で愛媛を1つでも上回れば、地区2位となってクォーターファイナルをホームで戦うことができる。まずはGAME1に勝利することが重要。アシスト王のタイトル獲得が濃厚となった石川海斗が試合を支配できるか。



ライジングゼファー福岡は、福島ファイヤーボンズをホームに迎える。横浜エクセレンスのシード順位が未確定で、他カードも含めた最終節の結果次第では、POクォーターファイナルで両者が再激突する可能性もある。いずれにせよ、横浜EXは1つでも勝利してPOに向かいたい。今シーズンの福島戦は3勝1敗だが、リバウンドで上回ったのは1試合のみ。ペイントエリアで主導権を握りたい。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ戦において達成が期待される個人の記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節はディフェンス面でチームを支える選手たちの記録に注目。信州ブレイブウォリアーズのゴール下を守るウェイン・マーシャルは、達成すればB2史上初となる500ブロックショットの大台まであと10に迫っている。また、愛媛オレンジバイキングスの古野拓巳も600スティール達成まであと5としており、守備職人たちが打ち立てる偉大な金字塔の瞬間を見届けたい。



■B2第32節 試合日程

・岩手ビッグブルズ vs 青森ワッツ（＠盛岡タカヤアリーナ）

GAME1：4月25日（土）13時55分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

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・山形ワイヴァンズ vs 神戸ストークス（＠山形県総合運動公園）

GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

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・横浜エクセレンス vs 福島ファイヤーボンズ（＠トッケイセキュリティ平塚総合体育館）

GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

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・福井ブローウィンズ vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠セーレン・ドリームアリーナ）

GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

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・愛媛オレンジバイキングス vs バンビシャス奈良（＠愛媛県武道館）

GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）15時05分～

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・熊本ヴォルターズ vs 鹿児島レブナイズ（＠熊本県立総合体育館）

GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

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・ライジングゼファー福岡 vs ベルテックス静岡（＠北九州メッセ）

GAME1：4月25日（土）17時05分～ GAME2：4月26日（日）15時05分～

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