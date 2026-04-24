大人が着たい「きれいめパーカー」→【GU】に売ってた♡ 即マネできる「お手本コーデ」

季節の変わり目に、軽めの羽織りとして取り入れやすいパーカー。使い勝手は良いけれど、部屋着っぽく見えないか心配……。そんな大人女性におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場したきれいめパーカー。すっきりとしたシルエットやシックな色展開で、大人のデイリーコーデにぴったり。スタッフさんによるお手本コーデにも注目です。

一点投入で今どきに仕上げるショートパーカー

【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）

ベーシックなデザインながら、コンパクトな着丈が今どきなバランスに導くパーカー。カジュアルにもきれいめにも振りやすく、さまざまなシーンで活躍しそうです。スタッフのErinaさんは、チノパンと合わせた抜け感のあるカジュアルコーデを提案。ベルトやローファーできれいめ要素を加えるのが、大人仕様に寄せるポイント。インナーのTシャツをタンクトップに変えて、ヘルシーな肌見せを楽しむのも◎

紫外線対策ができるフルジップパーカー

【GU】「UVカットフルジップパーカ」\2,490（税込）

こちらのジップパーカーはUVカット機能付き。羽織るだけで紫外線対策ができる機能性アイテムです。さらに接触冷感機能も備えているので、汗ばむこれからの時季にぴったり。スナップのようなフェミニンなチュールのチュニックも、パーカーとジーンズとのスタイリングならちょうどいい甘辛バランスに。大人顔に引き寄せたいなら、パーカーをモノトーンカラーに変えるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

wriiter：Emika.M