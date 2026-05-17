関西学生は関大が京大に先勝し、５季ぶりの優勝に王手をかけた。身長１９０センチ左腕の百合沢飛（ゆりさわ・たか、３年）が１安打に抑え、公式戦初完封で２勝目を挙げた。１７日に勝てば優勝が決まる。圧倒した。９回２死、関大の最速１５２キロ左腕・百合沢は外角高めの真っすぐで１０個目の三振を奪った。許した安打は３回先頭打者の中前安打のみ。三塁を踏ませない公式戦初完封に「ホッとしました」と胸をなで下ろした。