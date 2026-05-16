慌ただしい朝の時間を過ごし、旦那さんが出社して、ひとりになるとホッとする……そんな気持ちになる人はいますか？家族と過ごす時間は大切なはずなのに、ふと訪れる“ひとりの解放感”。それはわがままなのか、それとも自然な感情なのか。今回は、旦那さんへの気持ちと自分の時間のあいだで揺れる投稿者さんを紹介します。『私って旦那が嫌いなのかな。甘えたくなる日も、喧嘩中で顔を合わせたくない日もあるけれど、旦那が出社