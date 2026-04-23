ＪＲＡ史上１０位の１１２３勝を挙げて今春に調教師を定年で引退し、今月から小島茂之厩舎＝美浦＝で補充員として働く国枝栄厩務員が、担当馬の初陣を迎える。２５日の東京１０Ｒ・鎌倉Ｓ（４歳上３勝クラス、ダート１４００メートル）に手がけるトクシーカイザー（牡６歳、父キンシャサノキセキ）が武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビでの出走が決まり、「乗っていただけるのはうれしいですし、結果がついてくるのが一番。無事に競馬をしたいです」と期待を込めた。スタッフとして直接馬に携わる日々は新鮮なようで、「今までにないことで戸惑いもあるけど、出来ることが増えるし、楽しいね」と笑顔で充実の汗をぬぐった。

その担当馬は前走の銀蹄Ｓで１３番人気ながら３着に激走して、引き続き同じ舞台での一戦となる。２２日の美浦・坂路での最終追い切りは、小島調教師が手綱を執って５３秒４―１３秒９を馬なりでマーク。厩舎と馬場までの間は、国枝厩務員が騎乗して運動などを行った。国枝厩務員は「まだ２週間くらいで、（担当馬に関して）とらえているのは微々たるもの。調教は小島さんが乗っているし、無事に競馬に向かえれば。いろんなことにチャレンジ、経験できるのは面白い」と、新たな視点でレースに向き合えることを楽しみにしている。

ひたむきな姿に、小島師も感銘を受けている。「正直、どういう馬のつくり方をするのかと思っていましたが、昨日（２２日）の夜もいい雰囲気でした。カイバなどもこうやってやりたい、と考えてやってくれているんでしょうね。うまくいっている気がします」と感心しきりだった。厩舎の雰囲気についても、「ああいう方だから早く慣れちゃって、もっと前からいるような気がしますよ」と喜んだ。