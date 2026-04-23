2025年3月に25年にわたる活動を終えて解散した元KAT-TUNの亀梨和也（40）が、ソロ活動を活発化させている。

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亀梨は自身初のオリジナルフルアルバムとなる1stアルバム「WAVE」を今年7月8日にリリースすることが決定。同月16日からは、全国ツアーを開催する。

精力的にソロ活動に力を入れている一方で話題となっているのが、亀梨の美容家路線だ。2023年10月23日にYouTubeチャンネルを立ち上げ、現在の登録者数は120万人（4月22日時点）と評判だが、物議を醸したのが、今年1月17日にアップした「【リアル】撮影で長期滞在中の京都でのナイトルーティンを公開します。」というタイトルの動画だ。

動画は、仕事後のスキンケアを丁寧にする姿といつものケアのルーティンを紹介するという内容。亀梨は大量の泡で肌を傷つけないように丁寧に洗顔する姿や、美容液を両手のひらでしっかり温めて、摩擦を与えないように顔に塗布した後、3分馴染ませるなど、美容家顔負けの知識を披露した。

コメント欄では、丁寧にケアをする亀梨の様子に感銘を受け、自らもケアを頑張るという意気込みを語る女性視聴者のコメントが数多く散見されている。今まで見せなかった美容男子としての一面を通して、女性層の支持獲得にもつながっているようだが、一方でそんな亀梨の姿に戸惑いを隠せないのが、KAT-TUN時代から応援してきた古参ファンたちだ。

「亀梨さんといえば、当時メンバーだった赤西仁さんと共に出演した2005年1月放送の日本テレビ系ドラマ『ごくせん第2シリーズ』が平均視聴率25％を超え、グループとしてデビュー前にもかかわらず、熱狂的な人気を誇りました。さらにデビューシングル『Real Face』リリース前に、異例の東京ドームでのライブを行うなど、規格外の人気を誇っており、その理由としてはグループ全体のちょっと悪そうでワイルドな今までの王道アイドルとは一線を画す方向性に魅力を感じた女性が多かったことが挙げられます」（芸能ライター）

■美容をきっかけに急接近

そんなデビュー当時からのイメージがいまだ根強く定着している中で、突然の美容家男子ぶりを発揮している亀梨だが、その影には2024年元旦にスポーツ紙で熱愛を取りざたされ、昨年に破局報道も出た田中みなみ（39）の影響も大きいという。

「月刊美容誌に連載を持つほどの"美容マニア"で、二人の仲が縮まったのも美容がきっかけだったそうです。ですが、古参ファンとしては《こんな姿見て複雑な気持ち》など、従来のイメージとのギャップのありすぎる姿に対して、拒否感を示す層も一定数いるようです。また美容ネタを話す亀梨さんの姿を通して田中さんとの交際がチラついてしまうというファンもいるようですね。プライベート感のある亀梨さんの姿に親近感を覚えたと好印象につながっている側面はあるものの、最初に好きになった頃の亀梨さんとは別人のように感じてしまうという従来のイメージとのギャップをどのように埋めていくのか、という点もソロ活動の課題ともいえるかもしれません」（同）

“男性版田中みなみ”の異名も取り始めた亀梨の美容家路線はいつまで続くのか。



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