共同研究の運営で便宜を図ってもらった見返りに、東大大学院教授だった佐藤伸一被告（６２）（懲戒解雇）らを性風俗店などで接待したとして、贈賄罪に問われた一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一被告（５２）の初公判が２３日午前、東京地裁（池上弘裁判官）で開かれた。

被告は罪状認否で「おおむね間違いない。佐藤先生の絶対的な権力を前に、断ることができなかった」と述べた。

事件では、接待を受けたとして、佐藤被告と、部下の同大学院元特任准教授の吉崎歩被告（４６）が収賄罪に問われている。

引地被告は、大麻の合法成分「カンナビジオール（ＣＢＤ）」の皮膚疾患への効能を東大と共同研究する「社会連携講座」の運営などで便宜を図ってもらった見返りとして、２０２３年３月〜２４年８月、東京都内の性風俗店や高級クラブで、佐藤、吉崎両被告に計約３８０万円相当の接待をしたとして在宅起訴された。

この日午後には、東京地裁で吉崎被告の初公判が開かれる予定。佐藤被告の初公判は期日が決まっていない。

国立大学法人の職員は「みなし公務員」にあたり、収賄罪の適用対象となる。３被告は今年２月に起訴・在宅起訴されていた。

同大を巡っては、今回の事件とは別に、医療機器の選定で業者から賄賂を受け取ったとして、昨年１２月に当時の医学部准教授（懲戒解雇）が収賄罪で在宅起訴されている。