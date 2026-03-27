スイス・ジュネーブで開かれた第61回国連人権理事会に合わせ、国際アムネスティが17日（現地時間）に公表した報告によると、同団体は脱北者25人への詳細な聞き取り調査を実施。その結果、北朝鮮当局が韓国メディアの視聴や流布に関与した住民や学生を対象に、多数の住民（時には数万人）を集めた場で極刑を執行し、「恐怖政治」を維持している実態が浮かび上がったとしている。報告では、いわゆる「思想教育」を名目に、中学生や高