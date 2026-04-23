ロバーツ監督が大谷の休養日に言及

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でジャイアンツとの一戦を迎える。先発マウンドに上がるのは大谷翔平投手。「1番・投手」で投打同時出場となる。試合前、デーブ・ロバーツ監督は「まだ決断していない」としながらも、登板翌日の23日（同24日）の同戦を大谷の休養日にする可能性を明かした。

記者から翌日がデーゲームなので大谷は休養するのかと問われた指揮官は「うーん。様子を見よう。まだ決断していない」と言及。これまで4度の登板は翌日が移動日となっていたが、連戦が続く今回は違う。23日（同24日）もジャイアンツ戦が予定されている。

ロバーツ監督は今後の先発登板について「次回登板は来週の水曜日（米国時間29日）にならないと思う。（翌日の木曜日に）休養日もないと思う」と言及。ただ、30日（日本時間5月1日）がオフだと記者から告げられると「ああ。理にかなっているね！」と反応し、「それも（休養日の）計算に入るね。彼のスケジュールを組んで、回復のためにオフデーを設けることを計算に入れる。いい質問だ！」と記者に感謝した。

大谷は前回登板だった15日（同16日）のメッツ戦は投手に専念。6回2安打1失点と好投し、2勝目を挙げた。ここまで今季は3試合登板で2勝0敗、防御率0.50。チームの連敗を止める投球が期待される。（Full-Count編集部）