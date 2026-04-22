新作キタァァア！！【ニトリのN+】この春夏に買っておきたい「優秀アイテム」

大人女性の等身大の日常に寄り添う【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】に、春夏の新作アイテムが到着しました。美しいシルエットがサマになるワンピースや、涼しげな麻調素材がシーズンムードを高めるワイドパンツは、薄着になるこれからの季節のおしゃれを手助けしてくれるはず。ワードローブに迎えて早速着回し案を練りたい、N+の優秀アイテムを紹介します。

シルエットで魅せるクラシカルなワンピース

【N+】「艶やかシルケット布帛切り替えワンピース」\3,990（税込）

時間に追われる日にも、そのまま着るだけで即こなれ感を得られそうなワンピース。ウエストの高い位置からふわりと分量感を持たせたフレアシルエットが美しく、シンプルながら絵になる着こなしを楽しめそう。すっきりとした5分袖は腕まわりのカバー役としても貢献します。裾がさりげなく異素材に切り替えられているのも、高見えを狙えるポイントに。

Aラインが女性らしさを演出するプルオーバー

【N+】「艶やかシルケット布帛切り替えプルオーバー」\2,990（税込）

サイドから後ろ身頃にかけて異素材をドッキングさせ、ふわりと広がるAラインシルエットに仕上げられたプルオーバー。前後差のある着丈が女性らしいドレープ感を表現しつつ、腰まわりのラインをさりげなくカモフラージュしてくれるのが優秀ポイントです。オーソドックスなTシャツとは差別化を図れる一着として、コーデの幅を広げてくれそう！

シックな配色の刺繍ロゴが目を引くプルオーバー

【N+】「La pluieロゴ刺繍プルオーバー」\2,990（税込）

流れるような筆記体の刺繍ロゴがフロントに施され、大人顔で着こなしやすいプルオーバー。ホワイト・ブラック・ベージュの3色展開それぞれシックな配色のため、キレイめコーデを程よくカジュアルダウンさせるのに使い勝手が良さそうです。ロゴが胸元の高い位置にあることで視線を上へと誘導しやすいのも魅力。タックインした際にもバランスよくアクセントになってくれるはず。

こなれ感と抜け感をプラスするセミワイドパンツ

【N+】「麻調セミワイドプリントパンツレギュラー丈」\2,990（税込）

春夏のシーズンムードにマッチする、涼しげな麻調素材のセミワイドパンツ。「太すぎないワイドシルエットがすっきりと見えます」（公式ECサイトより）とのことで、脚のラインを目立たせずにこなれ見えを狙えます。ちらりと足首が見える程度のクロップド丈も、コーデに抜け感をプラスしてくれそう。アート調のプリント柄2色のほか、鮮やかな無地の4色も要チェック。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。