アジア制覇のなでしこジャパン、FIFAランク5位に浮上！ ブラジル、フランスらを抜きトップ5に
国際サッカー連盟（FIFA）は21日、最新の女子FIFAランキングを発表した。
前回発表された昨年12月のランキングでは8位だった日本女子代表(なでしこジャパン)。先月に開催された『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』で優勝を果たすと、今月行われたアメリカとの国際親善試合3連戦では、1勝2敗と繰り広げ、順位を3つ上げて5位に浮上した。
また上位陣では、首位スペインと2位アメリカは順位をキープし、3位にイングランドが浮上。なでしこジャパンはブラジル、フランス、スウェーデンを抜いている。
最新の女子FIFAランキングの上位30カ国は以下の通り。
1位 スペイン
2位 アメリカ
3位 イングランド
4位 ドイツ
5位 日本
6位 ブラジル
7位 フランス
8位 スウェーデン
9位 カナダ
10位 オランダ
11位 北朝鮮
12位 デンマーク
13位 ノルウェー
14位 イタリア
15位 オーストラリア
16位 中国
17位 アイスランド
18位 ベルギー
19位 韓国
20位 コロンビア
21位 ポルトガル
22位 オーストリア
23位 アイルランド
24位 スコットランド
25位 スイス
26位 フィンランド
27位 メキシコ
28位 ポーランド
29位 ロシア
30位 アルゼンチン
前回発表された昨年12月のランキングでは8位だった日本女子代表(なでしこジャパン)。先月に開催された『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』で優勝を果たすと、今月行われたアメリカとの国際親善試合3連戦では、1勝2敗と繰り広げ、順位を3つ上げて5位に浮上した。
また上位陣では、首位スペインと2位アメリカは順位をキープし、3位にイングランドが浮上。なでしこジャパンはブラジル、フランス、スウェーデンを抜いている。
最新の女子FIFAランキングの上位30カ国は以下の通り。
2位 アメリカ
3位 イングランド
4位 ドイツ
5位 日本
6位 ブラジル
7位 フランス
8位 スウェーデン
9位 カナダ
10位 オランダ
11位 北朝鮮
12位 デンマーク
13位 ノルウェー
14位 イタリア
15位 オーストラリア
16位 中国
17位 アイスランド
18位 ベルギー
19位 韓国
20位 コロンビア
21位 ポルトガル
22位 オーストリア
23位 アイルランド
24位 スコットランド
25位 スイス
26位 フィンランド
27位 メキシコ
28位 ポーランド
29位 ロシア
30位 アルゼンチン