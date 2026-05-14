グローバル刃物メーカーの貝印株式会社は、「なでそり 」を2026年5月11日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて※2発売する。■安心・カンタンで、子どもでも使える。 肌をなでるだけで毛がそれる新感覚カミソリ肌をなでるように、円を描きながら大きく動かすことで毛がそれるカミソリ。刃に2つの樹脂ガードをつけることによって、刃が直接肌に触れにくく安心し