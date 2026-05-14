英Opensignalが公開した、2026年4月版の「日本モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート」でauKDDI）が最多部門で受賞した。 KDDIが最多、アップロード最速は楽天モバイル KDDIは、全18の主要部門のうち単独勝者10部門、共同勝者1部門を獲得し、国内トップの受賞数となった。ネットワークに接続して基本的なタスクを完了する能力を測る「信頼性エクスペリエンス」では、100