ドジャース−ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で大谷翔平投手の驚きの行動に衝撃を隠さなかった。あらかじめこの日はスタメンを外れ休養日となることを伝達していたロバーツ監督。それだけに球場入りは試合開始直前くらいを想定していたという。だが大谷がクラブハウスに入ったのは試合開始の３時間半前。普段よりやや遅めだが、指揮官は「きょうは遅めに来て、ゆっく