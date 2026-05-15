麻疹（はしか）の感染拡大を受け、東京都は１５日、患者との接触者を対象に、ワクチンの緊急接種を始めると発表した。都内８か所の感染症指定医療機関で、１８日から無料で実施する。対象は、患者との接触から７２時間以内で、麻疹の既往歴がなく、予防接種歴が不明か１回以下の人。保健所が接種の必要性を判断し、同意を得た上で接種する。接触から７２時間以内に接種すれば、発症予防に効果があるという。今年１月以降、都