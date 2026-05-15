実質無借金経営に突入5月14日、RIZAPグループの26年3月期の決算が発表された。連結営業利益は前期同期比6倍、プラス92億円となる111億円に到達。また2027年3月期の連結業績予想は、18年3月期に計上した過去最高益を更新する計画だ。これに伴い、同グループは「株主還元の3本柱」を掲げる。8期ぶりの復配(1株あたり0.67円)、26億円(1100万株)を上限とする自己株式を取得、サービス利用などに使える株主優待を行う方針だ。「前例のな