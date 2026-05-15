BGM使用料徴収・分配のイメージ政府は15日、カフェなどの商業施設で流れるBGMの使用料を歌手やレコード会社が受け取る権利の創設を盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定した。これまでは作詞家や作曲家にだけ分配されていたが、海外では歌手にも対価を支払うのが主流となっており、足並みをそろえることで日本の歌手の権利保護や海外進出の後押しを図る。商業施設側は、新たな負担が生じることになる。使用料の具体額や徴収方法