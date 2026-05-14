ユーチューバー・ヒカル（34）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリ（80）の凄さを実感したと語る場面があった。ヒカルは4月20日にアップした動画で、タモリについて司会能力の高さなどは認めながらも「全く面白くない」と発言し、ネット上で大炎上する事態となった。落語家・立川志らくとの対談でこの話題になると、ヒカルは「結構YouTube上で、いろんな人のことを“面白くない”と言ってきたの