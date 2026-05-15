【ニューヨーク共同】米ニューヨークの連邦地裁の陪審は13日、同市内で秘密裏に中国の警察拠点を運営したとして、「外国の代理人」として活動した罪などに問われた中国系米国人ルー・ジャンワン被告（64）に有罪評決を下した。量刑は後日言い渡され、最大30年の禁錮刑が科される可能性がある。司法省が発表した。司法省によると、ルー被告は2022年、中国公安省の指示を受け、ニューヨーク・マンハッタンのチャイナタウンに警察